Новый дом культуры - для жителей деревни Пудомяги

Сейчас
все культурные и спортивные мероприятия проходят в местной библиотеке. Для
размещения кружков, спортивных секций, встреч творческих коллективов и
проведения массовых мероприятий этого помещения давно не хватает.
Контракт
на разработку проектно-сметной документации стоимостью 6,3 млн рублей уже
заключен. Выход из экспертизы готового проекта ожидается летом 2022 года.
В
новом ДК будет предусмотрен зрительный зал на 150 мест, помещения клубной части
и библиотеки, спортивный зал пропускной способностью 20 человек в смену.
Штатная численность персонала составит около 20 человек.