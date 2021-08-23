Новый дом культуры - для жителей деревни Пудомяги

Новый дом культуры - для жителей деревни Пудомяги

Началось проектирование Дома культуры в деревне Пудомяги Гатчинского района. Он станет первым со дня существования деревни.

Рубрики : Общество     23 Aug 2021

Сейчас все культурные и спортивные мероприятия проходят в местной библиотеке. Для размещения кружков, спортивных секций, встреч творческих коллективов и проведения массовых мероприятий этого помещения давно не хватает.

Контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 6,3 млн рублей уже заключен. Выход из экспертизы готового проекта ожидается летом 2022 года.

В новом ДК будет предусмотрен зрительный зал на 150 мест, помещения клубной части и библиотеки, спортивный зал пропускной способностью 20 человек в смену. Штатная численность персонала составит около 20 человек.

 

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