Онкологическая помощь – рядом

Председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин рассказал о центре и его преимуществах с точки зрения доступности для жителей, но при этом упомянул кадровую проблему: за последние годы число врачей-онкологов в области выросло, но все равно необходимы свежие кадры, онкологи узких специализаций.

Мощности онкоцентра рассчитаны на 495 тысяч прикрепленного населения и составляют порядка 100 посещений в смену. В центре сделан современный ремонт, закуплено новейшее диагностическое оборудование. Финансирование происходит за счет областного бюджета. Из федерального фонда ОМС отдельно выделяются деньги на приобретение дорогостоящих препаратов для проведения химиотерапии и медикаментозного лечения.

Делегация осмотрела дневной стационар, где проводится химиотерапия, и эндоскопическое отделение. Александр Дрозденко рассказал, как возникла мысль создания онкоцентра в Гатчине:

- Идея появилась несколько лет назад, когда я приехал сюда, в Гатчину, посмотреть новый центр гемодиализа, – поделился Александр Юрьевич. – Пациенты, которые там находились, выразили огромную благодарность за то, что им теперь не нужно ездить в Петербург на процедуру. Тогда же возник вопрос: почему онкологические больные должны кататься на химиотерапию в Северную столицу? Область огромная, и людям с плохим самочувствием приходится преодолевать большие расстояния ради лечения. Решение о создании онкоцентров в городах Ленобласти было принято одновременно с реновацией онкологического центра в Кузьмолово. Там у нас уникальный центр, один из лучших в стране. И мы решили создать такие же в поликлиниках районов. Пока принято решение о создании 5 таких отделений, а дальше мы хотим довести их количество до 7-8.

Александр Дрозденко отметил, что эндоскопическое оборудование гатчинского онкоцентра позволяет проводить полную диагностику. Одна такая эндоскопическая стойка стоит 25 млн рублей, и она присутствует в каждом онкологическом отделении области. На сегодняшний день это самое последнее – новейшее оборудование.

И, как заметил глава региона, уже появилась первая отдача:

- Несмотря на то, что в прошлом году мы находились в условиях повышенной нагрузки на медицину, и врачи были отвлечены работой в «красных зонах», второй год в Ленобласти наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. На ближайшие пять лет мы прогнозируем снижать смертность ежегодно и вообще хотим выйти на европейский уровень. Снижение смертности – это совокупность факторов: и ранняя диагностика, и своевременное качественное лечение при наличии современного оборудования, и врачи, которые на этом оборудовании будут работать.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой