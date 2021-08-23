Онкологическая помощь – рядом

Председатель
областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин рассказал о центре и
его преимуществах с точки зрения доступности для жителей, но при этом упомянул
кадровую проблему: за последние годы число врачей-онкологов в области выросло,
но все равно необходимы свежие кадры, онкологи узких специализаций.
Мощности
онкоцентра рассчитаны на 495 тысяч прикрепленного населения и составляют
порядка 100 посещений в смену. В центре сделан современный ремонт, закуплено
новейшее диагностическое оборудование. Финансирование происходит за счет
областного бюджета. Из федерального фонда ОМС отдельно выделяются деньги на
приобретение дорогостоящих препаратов для проведения химиотерапии и
медикаментозного лечения.
Делегация
осмотрела дневной стационар, где проводится химиотерапия, и эндоскопическое
отделение. Александр Дрозденко рассказал, как возникла мысль создания
онкоцентра в Гатчине:
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Идея появилась несколько лет назад, когда я приехал сюда, в Гатчину, посмотреть
новый центр гемодиализа, – поделился Александр Юрьевич. – Пациенты, которые там
находились, выразили огромную благодарность за то, что им теперь не нужно
ездить в Петербург на процедуру. Тогда же возник вопрос: почему онкологические
больные должны кататься на химиотерапию в Северную столицу? Область огромная, и
людям с плохим самочувствием приходится преодолевать большие расстояния ради
лечения. Решение о создании онкоцентров в городах Ленобласти было принято
одновременно с реновацией онкологического центра в Кузьмолово. Там у нас
уникальный центр, один из лучших в стране. И мы решили создать такие же в
поликлиниках районов. Пока принято решение о создании 5 таких отделений, а
дальше мы хотим довести их количество до 7-8.
Александр
Дрозденко отметил, что эндоскопическое оборудование гатчинского онкоцентра позволяет
проводить полную диагностику. Одна такая эндоскопическая стойка стоит 25 млн
рублей, и она присутствует в каждом онкологическом отделении области. На
сегодняшний день это самое последнее – новейшее оборудование.
И,
как заметил глава региона, уже появилась первая отдача:
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Несмотря на то, что в прошлом году мы находились в условиях повышенной нагрузки
на медицину, и врачи были отвлечены работой в «красных зонах», второй год в
Ленобласти наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. На
ближайшие пять лет мы прогнозируем снижать смертность ежегодно и вообще хотим
выйти на европейский уровень. Снижение смертности – это совокупность факторов:
и ранняя диагностика, и своевременное качественное лечение при наличии
современного оборудования, и врачи, которые на этом оборудовании будут
работать.
Екатерина
Дзюба
Фото
Ольги Фирсовой