Российский флаг – отечество и братство!

К полудню на площади Победы собрались горожане самых разных возрастов, держа в руках маленькие и большие триколоры. И вот прозвучали торжественные фанфары, открывающие праздник. Первыми на сцену вышли юные артисты из хореографической студии «Колибри» (Центр творчества юных), которые подготовили яркое флаг-шоу «Россия, мы дети твои!»

С теплыми поздравлениями к жителям города обратились руководители Гатчины и Гатчинского района.

- Много пережила наша страна — много событий, побед и утрат. И в этот день мы как никогда ощущаем наше единение, что очень важно в это непростое время, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Сегодня очень важно, чтобы все мы в своих населенных пунктах, в своих городах и поселениях четко знали, что нам нужно делать дальше для процветания нашей страны. Мы приносим искренние слова благодарности всем руководителям, всем трудовым коллективам и жителям Гатчинского района за то, что никакие внешние и внутренние обстоятельства не останавливают наше желание жить и развиваться дальше.

От имени руководства Законодательного собрания Ленинградской области гатчинцев поздравили депутаты Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Александр Русских.

- Действительно, наш флаг — это олицетворение тех свойств, которые присущи каждому россиянину, - подчеркнула Татьяна Бездетко. - Это верность, честь и целомудрие, это мужество, смелость и отвага. Благодаря этому флагу мы связаны с историей наших предков и с будущим нашей России...

Под звуки гимна России, который исполнил Виталий Хабалаев, по флагштоку поднялся к небу государственный флаг Российской Федерации. На этот раз право поднять его предоставили мастеру спорта по синхронному плаванию, члену сборной Ленинградской области Анастасии Беляевой, учащемуся гимназии им. К.Д. Ушинского, победителю областной олимпиады по мировой художественной культуре, муниципальных олимпиад по русскому языку, литературе и математике Роману Алексеенко и учащейся гимназии им. К.Д. Ушинского, победителю Всероссийской олимпиады по литературе, областных олимпиад по русскому и немецкому языку Алине Хамцовой.

Творческие номера для гатчинцев подготовили талантливые исполнители и коллективы Гатчины и района - музыкально-эстрадный театр «Планета», солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Виктория Ганжа, Юлия Одарченко, Мария Богданова, Алексей Черфас, Виктория Полухина, ансамбль спортивного бального танца «Жемчужина», ансамбль бального танца «Партита», солистка народного цирка «Гротеск», лауреат всероссийских и международных конкурсов Кира Котенко.

В честь Дня государственного флага Российской Федерации здесь же, на площади Победы, состоялась патриотическая акция «Стань частью триколора». Каждый мог сделать с помощью смартфона фото с символикой Российской Федерации и выложить его на своих страницах в социальных сетях. По завершении акции из собранных фото будет сделана открытка-коллаж, а тот участник, чья фотография наберет большее количество лайков, получит приз.

Параллельно проходил одноименный познавательно-развлекательный квест, организованный Гатчинским Дворцом молодёжи. Участники квеста должны были пройти несколько станций, выполняя различные задания, включая создание фотоколлажа и публикацию его в социальных сетях.

Юлия Лысанюк