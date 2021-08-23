В Сиверском праздновали победу над Наполеоном

В рамках фестиваля на живописном Лялином лугу у реки Оредеж прошла реконструкция Клястицкого сражения, посвященная герою Отечественной войны 1812 года, «спасителю Петербурга», генерал-фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну.

Традиционное празднование подвига Петра Витгенштейна в 1812 году по защите Петербурга от Наполеона собрало на сиверской земле зрителей от мала до велика, любителей и знатоков истории, представителей творческой интеллигенции, военно-исторических и просветительских обществ.

Жители и гости п. Сиверский, ничуть не испугавшись грохота пушек, наслаждались уникальной возможностью прикоснуться к истории и поддерживали участников реконструкции бурей искренних эмоций. В этом году реконструкция была представлена силами военно-исторических клубов «Эскадрон» (рук. С.А. Дороховский), «Морской гвардейский экипаж» (рук. А. Жданов), «Форт Красная Горка» (рук. А.И. Сенотрусов), «Первый легион французской жандармерии» (рук. О.Ю. Саар), клуб «Живая история» (рук. Д.И. Шишкин), творческое военно-историческое объединение «Марс».

Со своей стороны, организаторы фестиваля, администрация Сиверского городского поселения и координатор проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко приложили все усилия по организации и соблюдению мер безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В течении всего мероприятия волонтеры раздавали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Особую нотку в программу мероприятия внесли казачьи песни, выражавшие любовь, свободу и храбрость. Порадовало зрителей выступление Центра казачьей джигитовки «Багмут». А изюминкой праздника стал символический конкурс «Сударыня фестиваля», в котором победила дружба.