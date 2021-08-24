17 источников – 17 поселений: Гатчинский район отметил день рождения

Так как этот год в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды, основой концепции празднования 94-й годовщины района стала тема рек – тех источников, из которых берет начало история поселений. Гатчинский район находится в междуречье: с юга – это река Ижора, с севера – река Веревка. А всего на территории района – 17 больших водоемов, что символизирует единение всех 17 гатчинских поселений.

В этот день на торговой площади в Малом Верево собрались жители, почетные гости, руководители Гатчинского района и поселений, депутаты. Праздник открылся перекличкой всех 17 поселений: каждое название встречали овации.

Жителей Гатчинского района поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Мы гордимся, что в составе области есть такие замечательные поселки, деревни и города, как в Гатчинском районе. История района неразрывно связана с историей страны. Вместе со всей Россией Гатчинский район переживал взлеты и падения, трагические военные годы, сложные 90-е и 2000-е – когда район стал одним из наиболее динамично развивающихся. Гатчинский район хорошеет с каждым годом – вместе с Гатчиной он «обречен» хорошеть и дальше, потому что с этого года Гатчина названа столицей Ленинградской области.

Александр Юрьевич напомнил о важных объектах, построенных в районе за последние десятилетия, о наших общих достижениях.

- Когда я пообещал гатчинцам в 2013 году, что здесь появится современная автострада – гатчинская объездная дорога, многие сказали: «Вы уже пятый губернатор, который это обещает». Но благодаря президенту России Владимиру Путину мы это осуществили. Как и много другое – то, что раньше казалось фантастикой. Но главное, что мы не останавливаемся на достигнутом. Мы научились вести честный и открытый диалог и не только говорить о проблемах, но и обсуждать пути их решения, – подчеркнул губернатор.

Жителей Гатчинского района поздравили депутаты Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк и Сергей Петров, отметив, что, несмотря на «ковидный» год, Гатчинский район демонстрирует рост.

- И за каждым квадратным метром, за каждым килограммом продукции стоит труд людей. Сегодня благодаря вашему труду Гатчина – столица Ленинградской области. Это большая ответственность и большие инвестиции, – отметил Сергей Петров.

Со сцены зачитали поздравительную телеграмму от председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, пожелавшего Гатчинскому району от имени депутатов и от себя лично дальнейшего процветания.

На церемонии награждения были отмечены заслуженные жители района и руководители. Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой вручил почетную грамоту губернатора Ленинградской области главе Гатчины и района Виталию Андреевичу Филоненко – за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и высокий профессионализм.

Благодарность губернатора за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса получили сотрудники гатчинской «Галактики»: начальник смены Светлана Лапина и начальник отдела автоматизированных систем управления Андрей Белоусов.

Почетные грамоты и дипломы от администрации Гатчинского района получили учителя, врачи, инженеры, старосты поселений, ветераны, волонтеры и предприниматели – за вклад в развитие родного края.

Особым знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского района» наградили ветерана муниципальной службы Маргариту Петровну Лисину.

Звание почетного гражданина Гатчинского района было присвоено руководителю племенного завода «Пламя» Юрию Малаеву – за большой практический вклад в социально-экономическое развитие района.

Глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим поздравила жителей стихами завуча Пригородной школы, посвященными Гатчинскому району.

- Отдельное спасибо – ветеранам, – сказала Людмила Николаевна. – Вы заложили фундамент нашего сегодняшнего благополучия, и мы продолжаем строить наш общий дом.

В этот праздничный день было вручено два ценных подарка. Сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья на территории Ленинградской области вручили семье Курашовых – Жанне Сергеевне и Алексею Сергеевичу, у которых в марте 2021 года родилась тройня: Ярослав, Богдан и Ульяна. Вместе с родителями на сцену вышла их старшая дочка – пятилетняя Милана.

В рамках реализации Социального кодекса Ленинградской области и национального проекта «Демография» ключи от автомобиля получила семья Окрущенко из Больших Колпан, воспитывающая семерых детей. В семье – четыре сына и три дочки. Старший – Руслан – учится в техникуме, младшая – Милана – родилась полтора года назад.

На сцену поднимались депутаты областного парламента от Гатчинского района: Александр Русских, Людмила Тептина, Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Лариса Пункина. Поздравляя всех с Днем Гатчинского района, Александр Русских заметил, что в слоган праздника – «Мы помним прошлое и верим в будущее» – надо добавить слова: «…и гордимся настоящим».

После официальной части состоялся праздничный театрализованный концерт, а вечером, когда стемнело, в честь 94-й годовщины основания Гатчинского района прогремел салют.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой