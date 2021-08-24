17 источников – 17 поселений: Гатчинский район отметил день рождения

Так
как этот год в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды, основой
концепции празднования 94-й годовщины района стала тема рек – тех источников, из
которых берет начало история поселений. Гатчинский район находится в междуречье:
с юга – это река Ижора, с севера – река Веревка. А всего на территории района –
17 больших водоемов, что символизирует единение всех 17 гатчинских поселений.
В
этот день на торговой площади в Малом Верево собрались жители, почетные гости,
руководители Гатчинского района и поселений, депутаты. Праздник открылся
перекличкой всех 17 поселений: каждое название встречали овации.
Жителей
Гатчинского района поздравил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко:
-
Мы гордимся, что в составе области есть такие замечательные поселки, деревни и
города, как в Гатчинском районе. История района неразрывно связана с историей
страны. Вместе со всей Россией Гатчинский район переживал взлеты и падения,
трагические военные годы, сложные 90-е и 2000-е – когда район стал одним из
наиболее динамично развивающихся. Гатчинский район хорошеет с каждым годом –
вместе с Гатчиной он «обречен» хорошеть и дальше, потому что с этого года
Гатчина названа столицей Ленинградской области.
Александр
Юрьевич напомнил о важных объектах, построенных в районе за последние
десятилетия, о наших общих достижениях.
-
Когда я пообещал гатчинцам в 2013 году, что здесь появится современная
автострада – гатчинская объездная дорога, многие сказали: «Вы уже пятый
губернатор, который это обещает». Но благодаря президенту России Владимиру
Путину мы это осуществили. Как и много другое – то, что раньше казалось
фантастикой. Но главное, что мы не останавливаемся на достигнутом. Мы научились
вести честный и открытый диалог и не только говорить о проблемах, но и
обсуждать пути их решения, – подчеркнул губернатор.
Жителей
Гатчинского района поздравили депутаты Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк и Сергей
Петров, отметив, что, несмотря на «ковидный» год, Гатчинский район
демонстрирует рост.
- И
за каждым квадратным метром, за каждым килограммом продукции стоит труд людей.
Сегодня благодаря вашему труду Гатчина – столица Ленинградской области. Это
большая ответственность и большие инвестиции, – отметил Сергей Петров.
Со
сцены зачитали поздравительную телеграмму от председателя Законодательного
собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, пожелавшего Гатчинскому району от
имени депутатов и от себя лично дальнейшего процветания.
На
церемонии награждения были отмечены заслуженные жители района и руководители. Заместитель
председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по
сохранению культурного наследия Владимир Цой вручил почетную грамоту
губернатора Ленинградской области главе Гатчины и района Виталию Андреевичу
Филоненко – за многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления и высокий профессионализм.
Благодарность
губернатора за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса получили
сотрудники гатчинской «Галактики»: начальник смены Светлана Лапина и начальник
отдела автоматизированных систем управления Андрей Белоусов.
Почетные
грамоты и дипломы от администрации Гатчинского района получили учителя, врачи,
инженеры, старосты поселений, ветераны, волонтеры и предприниматели – за вклад
в развитие родного края.
Особым
знаком отличия «За вклад в развитие
Гатчинского района» наградили ветерана муниципальной службы Маргариту Петровну Лисину.
Звание почетного гражданина Гатчинского района было
присвоено руководителю племенного завода «Пламя» Юрию Малаеву – за большой практический
вклад в социально-экономическое развитие района.
Глава
Гатчинской администрации Людмила Нещадим поздравила жителей стихами завуча
Пригородной школы, посвященными Гатчинскому району.
- Отдельное
спасибо – ветеранам, – сказала Людмила Николаевна. – Вы заложили фундамент
нашего сегодняшнего благополучия, и мы продолжаем строить наш общий дом.
В этот праздничный день было вручено два ценных подарка. Сертификат на получение единовременной денежной
выплаты на приобретение жилья на территории Ленинградской области вручили семье
Курашовых – Жанне Сергеевне и Алексею Сергеевичу, у которых в марте 2021 года
родилась тройня: Ярослав, Богдан и Ульяна. Вместе с родителями на сцену вышла
их старшая дочка – пятилетняя Милана.
В
рамках реализации Социального кодекса Ленинградской области и национального
проекта «Демография» ключи от автомобиля получила семья Окрущенко из Больших
Колпан, воспитывающая семерых детей. В семье – четыре сына и три дочки. Старший
– Руслан – учится в техникуме, младшая – Милана – родилась полтора года назад.
На
сцену поднимались депутаты областного парламента от Гатчинского района:
Александр Русских, Людмила Тептина, Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Лариса
Пункина. Поздравляя всех с Днем Гатчинского района, Александр Русских заметил,
что в слоган праздника – «Мы помним прошлое и верим в будущее» – надо добавить
слова: «…и гордимся настоящим».
После
официальной части состоялся праздничный театрализованный концерт, а вечером,
когда стемнело, в честь 94-й годовщины основания Гатчинского района прогремел
салют.
Екатерина Дзюба
Фото Ольги Фирсовой