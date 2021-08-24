Кто останется без света?

Кто останется без света?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     24 Aug 2021

25.08.21 с 10.00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, д.№1-6, 17, клуб, почта, магазин.

 

25.08.2021 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Пижма.

 

25.08.2021 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Вокзальная.

 

25.08.2021 с 11.00 до 16.00

Пудостьское СП:

д. Терволово, частный сектор.

 

27.08.2021 с 10.00 до 16.20

Сусанинское СП:

п. Кобралово, частный сектор д. 6,28.

 

27.08.2021 с 10.00 до 16.20

Пудомягское СП:     

массив «Лукаши» ПКС «Западное»,

массив «Лукаши» ПКС «Западное» уч.4,

п. Лукаши, массив «Стадион» д.2.

 

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