Кто останется без света?

25.08.21 с 10.00
до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово, д.№1-6,
17, клуб, почта, магазин.
25.08.2021 с 09:00
до 18:00
Кобринское СП:
д. Пижма.
25.08.2021 с 10:00
до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
ул. Вокзальная.
25.08.2021 с 11.00
до 16.00
Пудостьское СП:
д. Терволово,
частный сектор.
27.08.2021 с 10.00
до 16.20
Сусанинское СП:
п. Кобралово,
частный сектор д. 6,28.
27.08.2021 с 10.00
до 16.20
Пудомягское
СП:
массив «Лукаши»
ПКС «Западное»,
массив «Лукаши»
ПКС «Западное» уч.4,
п. Лукаши, массив
«Стадион» д.2.