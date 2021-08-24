Субсидии на поддержку малого бизнеса

В настоящее время уже распределено 96,7% этой суммы, до конца октября 2021 года состоятся комиссии по предоставлению оставшихся сумм субсидий, связанных с заключением договоров лизинга, расходов на изготовление изделий в сфере народных художественных промыслов и ремесел, затрат частных детских садов. Предприниматели, не успевшие подать заявку на субсидии в этом году, могут рассчитывать на получение компенсации своих затрат в следующем году, так как при распределении практически всех субсидий учитываются затраты прошлого и текущего годов.

Прямая финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в Ленинградской области остается одной из самых популярных и эффективных для предпринимателей. Субсидии помогают бизнесу компенсировать затраты на приобретение нового оборудования и транспортных средств, проценты по кредитам, создавать новые базы отдыха и гостевые дома для туристов, получать сертификаты, участвовать в выставках в России и за рубежом. Правительство региона ежегодно направляет средства на эти цели.

В сентябре к перечню получателей прямой финансовой поддержки в 2021 году добавится более 40 социальных предприятий ― победителей конкурса на предоставление грантов до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сейчас претенденты обучаются по специализированной акселерационной программе и готовят свои проекты на конкурс. Заявки на предоставление грантов принимаются до 3 сентября 2021 года.

Напомним, вся информация о субсидиях и грантах размещена на портале поддержки предпринимательства Ленинградской области, заявки можно подавать в электронном виде через систему ssmsp.lenreg.ru.