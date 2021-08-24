Субсидии на поддержку малого бизнеса

В
настоящее время уже распределено 96,7% этой суммы, до конца октября 2021 года
состоятся комиссии по предоставлению оставшихся сумм субсидий, связанных с
заключением договоров лизинга, расходов на изготовление изделий в сфере
народных художественных промыслов и ремесел, затрат частных детских садов.
Предприниматели, не успевшие подать заявку на субсидии в этом году, могут
рассчитывать на получение компенсации своих затрат в следующем году, так как
при распределении практически всех субсидий учитываются затраты прошлого и
текущего годов.
Прямая
финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в Ленинградской области остается
одной из самых популярных и эффективных для предпринимателей. Субсидии помогают
бизнесу компенсировать затраты на приобретение нового оборудования и
транспортных средств, проценты по кредитам, создавать новые базы отдыха и
гостевые дома для туристов, получать сертификаты, участвовать в выставках в
России и за рубежом. Правительство региона ежегодно направляет средства на эти
цели.
В
сентябре к перечню получателей прямой финансовой поддержки в 2021 году
добавится более 40 социальных предприятий ― победителей конкурса на
предоставление грантов до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Сейчас претенденты обучаются по
специализированной акселерационной программе и готовят свои проекты на конкурс.
Заявки на предоставление грантов принимаются до 3 сентября 2021 года.
Напомним,
вся информация о субсидиях и грантах размещена на портале поддержки
предпринимательства Ленинградской области, заявки можно подавать в электронном
виде через систему ssmsp.lenreg.ru.