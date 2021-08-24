Заказное убийство за 500 тысяч на троих

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор троим жителям Новгородской области. Они признаны виновными в убийстве петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Преступление было совершено по найму – за вознаграждение в полмиллиона рублей. У ресторатора имелись долговые обязательства перед заказчиком преступления.

Как было установлено судом и следствием, один из преступников – Андрей Васильев, исполняя волю заказчика, несколько месяцев входил в доверие к Долгополову. Потом обманным путем, под предлогом деловых переговоров, вывез ресторатора в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района, где их уже поджидали подельники злоумышленника – Сергей Ким и Вадим Обысов. Ресторатор был убит выстрелом в голову из пистолета «ТТ».

Дело было раскрыто, убийц задержали и полностью изобличили. По окончании предварительного следствия они предстали перед судом Ленинградской области.

В ходе судебного разбирательства подсудимые отрицали наличие умысла на убийство. Они ссылались на личные счеты с потерпевшим и заявляли, что хотели получить от него долги.

Однако государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства планомерных действий обвиняемых. Они изначально намеревались убить ресторатора и скрыть его труп. Присяжные единодушно постановили обвинительный вердикт в отношении всех троих подсудимых.

Ленинградский областной суд признал их виновными в организации и совершении убийства по найму, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. С учетом фактических обстоятельств дела, повышенной общественной опасности совершенного преступления, суд приговорил Сергея Кима к 17 годам лишения свободы, Андрея Васильева – к 15 годам, а Вадима Обысова к 18 годам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.