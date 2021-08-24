Заказное убийство за 500 тысяч на троих

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Ленинградский
областной суд вынес обвинительный приговор троим жителям Новгородской области. Они признаны виновными в убийстве
петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова. Преступление было
совершено по найму – за вознаграждение в полмиллиона рублей. У ресторатора
имелись долговые обязательства перед заказчиком преступления.
Как было установлено судом и следствием,
один из преступников – Андрей Васильев, исполняя
волю заказчика, несколько месяцев входил в доверие к Долгополову. Потом обманным
путем, под предлогом деловых переговоров, вывез ресторатора в арендованный коттедж
в деревне Вайя Гатчинского района, где их уже поджидали подельники злоумышленника
– Сергей Ким и Вадим Обысов. Ресторатор был убит
выстрелом в голову из пистолета «ТТ».
Дело было раскрыто, убийц задержали
и полностью изобличили. По окончании предварительного следствия они предстали
перед судом Ленинградской области.
В ходе судебного разбирательства подсудимые отрицали
наличие умысла на убийство. Они ссылались на личные счеты с потерпевшим и заявляли,
что хотели получить от него долги.
Однако государственный обвинитель представил суду
неопровержимые доказательства планомерных действий обвиняемых. Они изначально намеревались
убить ресторатора и скрыть его труп. Присяжные единодушно постановили обвинительный
вердикт в отношении всех троих подсудимых.
Ленинградский областной суд признал их виновными в
организации и совершении убийства по найму, а также в незаконном приобретении и
хранении оружия. С учетом фактических обстоятельств дела, повышенной
общественной опасности совершенного преступления, суд приговорил Сергея Кима к
17 годам лишения свободы, Андрея Васильева – к 15 годам, а Вадима Обысова к 18
годам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной
колонии строгого режима.