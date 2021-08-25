День знаний будет безалкогольным!

День знаний будет безалкогольным!

В День знаний на территории Ленинградской области розничная продажа алкогольной продукции будет прекращена.

Рубрики : Общество     25 Aug 2021

Специалисты отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского района напоминают предпринимателям и жителям, что в День знаний – 1 сентября в соответствии с областным законом Ленинградской области от 10.11.2011 года № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» - «не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

 

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