День знаний будет безалкогольным!

Специалисты отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского района напоминают предпринимателям и жителям, что в День знаний – 1 сентября в соответствии с областным законом Ленинградской области от 10.11.2011 года № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» - «не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».