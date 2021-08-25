Долина муми-троллей в Гатчинской районе

Организаторами праздника выступили Таицкий женсовет, участники сообщества «Инициатива – Тайцы», а также Детский клуб финского языка. Организаторы мероприятия признались, что не ожидали такого количества гостей, но были искренне рады тем эмоциям, которые заполнили всю поляну и раскрасили пасмурный день цветными красками.

Героями праздника стали персонажи сказки про муми-троллей финской писательницы Туве Янссон. Муми-тролль и малышка Мю развлекали участников всех возрастов конкурсами, играми, фотографировались на память. Мэром праздника назначили одного из гостей – депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Коняева, которого облачили в костюм не менее известного героя вселенной муми-троллей Снусмумрика. Сергей Коняев поблагодарил за приглашение на веселое торжество и предложил сделать его традиционным.

Вместе с ним гостями праздника стали коллеги по областному парламенту Татьяна Бездетко и Лариса Пункина, глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева, руководители Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, директор Дома культуры поселка Терволово Елена Игнатьева, художественные коллективы Таицкого КДЦ, представители фонда «Весеннее Солнце», Скворицкого прихода, руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова и многие другие.

В ходе праздника прямо на поляне для детей устроили мастер-классы по раскрашиванию досок и игре на кантеле, вместе с родителями они состязались в гонках на лыжах по траве, а сами взрослые устроили соревнование мам и пап. В конкурсе по перетаскиванию жен мужьям приходилось бежать наперегонки друг с другом, неся на руках своих супруг. После таких конкурсов уха и карельские пирожки пришлись очень кстати. Вместе с главными героями участники праздника также повязали ленточки на удачу на дереве мудрости с высказываниями из книг финской писательницы.

Организаторы праздника от всего сердца благодарят всех тех, кто оказал помощь в его проведении и выражают надежду на то, что подобные торжества в Гатчинском районе действительно станут традиционными.

Ирина Хрусталёва