Долина муми-троллей в Гатчинской районе

Организаторами
праздника выступили Таицкий женсовет, участники сообщества «Инициатива –
Тайцы», а также Детский клуб финского языка. Организаторы мероприятия
признались, что не ожидали такого количества гостей, но были искренне рады тем
эмоциям, которые заполнили всю поляну и раскрасили пасмурный день цветными
красками.
Героями
праздника стали персонажи сказки про муми-троллей финской писательницы Туве
Янссон. Муми-тролль и малышка Мю развлекали участников всех возрастов
конкурсами, играми, фотографировались на память. Мэром праздника назначили
одного из гостей – депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Сергея Коняева, которого облачили в костюм не менее известного героя вселенной
муми-троллей Снусмумрика. Сергей Коняев поблагодарил за приглашение на веселое
торжество и предложил сделать его традиционным.
Вместе
с ним гостями праздника стали коллеги по областному парламенту Татьяна Бездетко
и Лариса Пункина, глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева,
руководители Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, директор Дома
культуры поселка Терволово Елена Игнатьева, художественные коллективы Таицкого
КДЦ, представители фонда «Весеннее Солнце», Скворицкого прихода, руководитель Центра
культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова и многие другие.
В
ходе праздника прямо на поляне для детей устроили мастер-классы по
раскрашиванию досок и игре на кантеле, вместе с родителями они состязались в гонках
на лыжах по траве, а сами взрослые устроили соревнование мам и пап. В конкурсе
по перетаскиванию жен мужьям приходилось бежать наперегонки друг с другом, неся
на руках своих супруг. После таких конкурсов уха и карельские пирожки пришлись
очень кстати. Вместе с главными героями участники праздника также повязали
ленточки на удачу на дереве мудрости с высказываниями из книг финской
писательницы.
Организаторы
праздника от всего сердца благодарят всех тех, кто оказал помощь в его
проведении и выражают надежду на то, что подобные торжества в Гатчинском районе
действительно станут традиционными.
Ирина
Хрусталёва