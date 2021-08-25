Футболисты «Ники» – вновь лучшие

Воспитанники Сиверской школы Олимпийского резерва «Ника» под руководством тренера Андрея Понкратьева не оставили соперникам шанса и стали победителями соревнований.

Юные футболисты начали свой турнирный путь с группового этапа, где смогли выиграть все три игры из трех: у команды из Пудости (со счетом 2-0), команды «Союз» из Новосветского поселения (5-0) и команды «Копорец» из Ломоносовского района (6-2).

В полуфинале команда «Ника» была сильнее «Короны» из Коммунара и выиграла встречу со счетом 3-1. В финале сиверским футболистам противостоял лужский «Вираж». Драматичная игра закончилась со счетом 2-2 в основное время, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались воспитанники «Ники».

По итогам турнира Александр Абрамов получил приз как самый техничный игрок.