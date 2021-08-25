На форуме «Ладога» посадили «Аллею молодежных сообществ»

Совместно
с губернатором Ленинградской области, руководителем Всероссийского движения
«Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой и добровольцами в акции принял участие
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов.
«В
прошлом году мы столкнулись с пандемией и боялись, что общество разделится на
отдельные сообщества. Но у нас получилось наоборот — достаточно вспомнить и
акцию «Мы вместе», и автоволонтеров, и помощь медикам, и многое другое. Я рад,
что меня вовлекли в работу волонтеров. Я участвовал во всех акциях. И следующий
этап — это корпоративное волонтерство. За этим будущее», - прокомментировал
глава региона.
«Аллея молодежных сообществ» из 25 молодых лиственниц появилась на центральной
дороге пансионата «Восток-6», где второй год подряд проходит межрегиональный
молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога».
Ежегодно в форуме принимают участие не менее 70 волонтеров, в том числе,
активисты всероссийского движения «Волонтеры Победы».
В
минувшем году в Ленинградской области был образован Ресурсный добровольческий
центр в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование». Он объединил все муниципальные добровольческие
организации Ленинградской области. Сегодня работу центра курирует комитет по
молодежной политике Ленинградской области.