На форуме «Ладога» посадили «Аллею молодежных сообществ»

Совместно с губернатором Ленинградской области, руководителем Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой и добровольцами в акции принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов.

«В прошлом году мы столкнулись с пандемией и боялись, что общество разделится на отдельные сообщества. Но у нас получилось наоборот — достаточно вспомнить и акцию «Мы вместе», и автоволонтеров, и помощь медикам, и многое другое. Я рад, что меня вовлекли в работу волонтеров. Я участвовал во всех акциях. И следующий этап — это корпоративное волонтерство. За этим будущее», - прокомментировал глава региона.

«Аллея молодежных сообществ» из 25 молодых лиственниц появилась на центральной дороге пансионата «Восток-6», где второй год подряд проходит межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Ежегодно в форуме принимают участие не менее 70 волонтеров, в том числе, активисты всероссийского движения «Волонтеры Победы».

В минувшем году в Ленинградской области был образован Ресурсный добровольческий центр в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Он объединил все муниципальные добровольческие организации Ленинградской области. Сегодня работу центра курирует комитет по молодежной политике Ленинградской области.