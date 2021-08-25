Новый зал для отделения вольной борьбы

Напомним,
что принципиальное решение о новом помещении для отделения вольной борьбы глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим приняла весной 2021 года - после
встречи с родителями, которые обратились в администрацию района с просьбой подыскать
новое задание для тренировок детей. Зал в помещении бывшей кочерги устарел во
всех смыслах.
И
вот – решение найдено! Людмила Нещадим вместе с представителями спортивной
школы сегодня оценили масштаб предстоящих работ. В планах к концу ноября
закончить ремонтные работы. Дальше - оборудование помещений спортивным инвентарем
и начало тренировок!
На
отделении вольной борьбы, которое работает в детско-юношеской спортивной школе
№ 1 с 1987 года, работают два тренера-преподавателя. В пяти группах занимаются
62 ребёнка. За 34 года работы подготовлен один мастер спорта и 9 кандидатов в
мастера спорта.