Новый зал для отделения вольной борьбы

Напомним, что принципиальное решение о новом помещении для отделения вольной борьбы глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим приняла весной 2021 года - после встречи с родителями, которые обратились в администрацию района с просьбой подыскать новое задание для тренировок детей. Зал в помещении бывшей кочерги устарел во всех смыслах.

И вот – решение найдено! Людмила Нещадим вместе с представителями спортивной школы сегодня оценили масштаб предстоящих работ. В планах к концу ноября закончить ремонтные работы. Дальше - оборудование помещений спортивным инвентарем и начало тренировок!

На отделении вольной борьбы, которое работает в детско-юношеской спортивной школе № 1 с 1987 года, работают два тренера-преподавателя. В пяти группах занимаются 62 ребёнка. За 34 года работы подготовлен один мастер спорта и 9 кандидатов в мастера спорта.