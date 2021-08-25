Такой август запомнится ребятам надолго!

Директор
РЦДТ Оксана Пугачева рассказала, что ранее в учреждении дополнительного
образования лагерь работал только в июне, но в середине лета стало понятно, что
этого – недостаточно.
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К нам поступило предложение из комитета образования Гатчинского района, да и
сами родители были не против, особенно те, чьи дети еще маленькие и не могут
самостоятельно организовать свой досуг в дневное время, пока родители на
работе, - сказала она.
В результате, в лагерь, который базируется в
центре «Созвездие» на улице Карла Маркса, 22, набралось 44 воспитанника от
восьми до 16 лет. Пребывание детей в лагере для родителей – бесплатное и
оплачивается из средств местного и областного бюджетов. За питание отвечает
гатчинское кафе «Колибри». Его сотрудники оперативно разработали новое
«школьное» меню на завтрак, обед и полдник, которое было согласовано с Роспотребнадзором.
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Отдельно хочу поблагодарить кафе «Колибри», сотрудники которого привозили нам обеды
прямо в центр в дождливую погоду. Все было грамотно упаковано в одноразовые
контейнеры, - отметила Оксана Пугачева.
Тематика
лагеря посвящена деятельности Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», штаб которого в
Гатчинском районе с 2021 года как раз базируется в РЦДТ.
Кто-то
из воспитанников лагеря уже состоит в рядах юнармейцев, кто-то впервые с
интересом познакомился с их деятельностью. Вместе они собирали и разбирали
автоматы, осваивали передвижения по веревочному парку, играли, занимались
спортом и творчеством, посещали тематические экскурсии. Среди них – Демидовские
батареи, форты Красная Горка и «Шанц», парк «Патриот» в Кронштадте, музей «Ледокол
«Красин» и музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, и, конечно же,
Гатчинский дворец и парк. В ближайших планах – посещение гейзеров в деревне
Корпиково и работа на дворцовой ферме в качестве «тимуровцев». В общем, что ни
день – то новые и познавательные развлечения. Многие родители уже интересуются,
будет ли открыта аналогичная смена в следующему году, так как ребята – в полном
восторге от ежедневных активностей.
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Также хочу отметить, что смена проходит иначе, чем в июне. Дети пришли уже
отдохнувшие, расслабленные. Они лучше усваивают новую информацию. Старшие
ребята активно помогают нам с младшей группой, - сказала Оксана Пугачева.
Завершится
смена торжественным мероприятием, в ходе которого ребятам вручат грамоты и значки
юнармейцев.
Оксана
Пугачева выразила благодарность районному комитету образования за организацию
летнего досуга детей и своим коллегам – педагогам, которые вышли из отпуска
раньше, чтобы поработать с детьми.
Ирина
Хрусталёва