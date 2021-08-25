Такой август запомнится ребятам надолго!

Директор РЦДТ Оксана Пугачева рассказала, что ранее в учреждении дополнительного образования лагерь работал только в июне, но в середине лета стало понятно, что этого – недостаточно.

- К нам поступило предложение из комитета образования Гатчинского района, да и сами родители были не против, особенно те, чьи дети еще маленькие и не могут самостоятельно организовать свой досуг в дневное время, пока родители на работе, - сказала она.

В результате, в лагерь, который базируется в центре «Созвездие» на улице Карла Маркса, 22, набралось 44 воспитанника от восьми до 16 лет. Пребывание детей в лагере для родителей – бесплатное и оплачивается из средств местного и областного бюджетов. За питание отвечает гатчинское кафе «Колибри». Его сотрудники оперативно разработали новое «школьное» меню на завтрак, обед и полдник, которое было согласовано с Роспотребнадзором.

- Отдельно хочу поблагодарить кафе «Колибри», сотрудники которого привозили нам обеды прямо в центр в дождливую погоду. Все было грамотно упаковано в одноразовые контейнеры, - отметила Оксана Пугачева.

Тематика лагеря посвящена деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», штаб которого в Гатчинском районе с 2021 года как раз базируется в РЦДТ.

Кто-то из воспитанников лагеря уже состоит в рядах юнармейцев, кто-то впервые с интересом познакомился с их деятельностью. Вместе они собирали и разбирали автоматы, осваивали передвижения по веревочному парку, играли, занимались спортом и творчеством, посещали тематические экскурсии. Среди них – Демидовские батареи, форты Красная Горка и «Шанц», парк «Патриот» в Кронштадте, музей «Ледокол «Красин» и музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, и, конечно же, Гатчинский дворец и парк. В ближайших планах – посещение гейзеров в деревне Корпиково и работа на дворцовой ферме в качестве «тимуровцев». В общем, что ни день – то новые и познавательные развлечения. Многие родители уже интересуются, будет ли открыта аналогичная смена в следующему году, так как ребята – в полном восторге от ежедневных активностей.

- Также хочу отметить, что смена проходит иначе, чем в июне. Дети пришли уже отдохнувшие, расслабленные. Они лучше усваивают новую информацию. Старшие ребята активно помогают нам с младшей группой, - сказала Оксана Пугачева.

Завершится смена торжественным мероприятием, в ходе которого ребятам вручат грамоты и значки юнармейцев.

Оксана Пугачева выразила благодарность районному комитету образования за организацию летнего досуга детей и своим коллегам – педагогам, которые вышли из отпуска раньше, чтобы поработать с детьми.

Ирина Хрусталёва