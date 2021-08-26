Гатчина и Сиверский присоединятся к «Ночи кино»

В
Гатчине в киноконцертном зале «Победа» зрители смогут увидеть три фильма ─
«Конёк-Горбунок» Олега Погодина ( в 17.20), «Пальма» Александра
Домогарова-младшего (в 19.25) и «Огонь» Алексея Нужного (в 21.30). Цена билета 0 рублей. Получить билеты можно в
мобильном приложении, на сайте кинотеатра или в кассе кинотеатра (касса
работает с 12 до 21 часа)
Мемориальный
дом-музей Исаака Шварца приготовил для зрителей к показу фильму, в которых
звучит музыка великого композитора:
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15.30 – «Сто дней после детства» (режиссёр Сергей Соловьев, музыка Исаака
Шварца, 1975) (16+)
- 17.30
– «Невероятное пари, или истинное происшествие, благополучно завершившееся сто
лет назад» (режиссёр Владимир Мотыль, музыка Исаака Шварца, 1984) (16+)
- 19:30
– «Мелодии белой ночи» (режиссёр Сергей Соловьев, 1976) (16+)
Традиционным
участником «Ночи кино» является ленинградский театр «На Литейном». В этом году
зрителям покажут комедию «(Не)принятый вызов» в постановке худрука театра
Сергея Морозова. В спектакле заняты актеры, известные не только театральным
зрителям, но и поклонникам кино: Роман Агеев, Мария Иванова, Михаил Лучко,
Александр Майоров, Мария Овсянникова, Иван Рябенко, Татьяна Тузова. Они
снимаются в российских фильмах и сериалах, их голос помогает нам «услышать»
героев мирового кинематографа. Начало спектакля в 19.00. Приобрести билеты
можно онлайн на сайте театра «На Литейном».