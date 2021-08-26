Коммунар – в числе победителей конкурса Минстроя РФ по благоустройству комфортной городской среды

Итоги
V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических
поселений подвели сегодня, 26 августа. Жюри отобрало 160 победителей со всей
России. Среди них ― и проекты из городов Ленинградской области: Коммунара,
Лодейного Поля, Луги, Светогорска и Тихвина. На их реализацию будет выделено
софинансирование из федерального бюджета. Проекты будут воплощены в 2022-2023
годах.
«Эта
победа — большое достижение для нас. Она говорит о высоком качестве проектов,
поддержанных жителями и созданных при их активном участии. В прошлом году
победа наших городов принесла на благоустройство области 480 миллионов рублей.
Спасибо Минстрою России за конкурс, который позволяет создавать в наших городах
новые общественные пространства ― комфортные, красивые, востребованные жителями»,
― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В
Коммунаре появится пространство для спорта и отдыха «Ижора». В него войдут
детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для
отдыха, точки общепита и проката спортинвентаря. Также на территории будет
размещаться городская лаборатория, где сможет заниматься молодое поколение.
Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора.
Для
Луги разработан проект досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону
для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону,
скалодром и стадион. Он разместится в центральной части города на правом берегу
Луги.
В
Лодейном Поле благоустроят набережную реки Свирь.
В
Светогорске планируется создание городской площади.
В
Тихвине разработали проект общественного пространства «Летний сад». Визуальный
стиль почерпнут у элементов монастырской архитектуры Тихвина.
В
2021 году за победу боролись 10 городов из Ленинградской области: Всеволожск,
Мурино, Светогорск, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево,
Лодейное Поле. Каждый проект – уникален и разработан с учетом мнения жителей
при поддержке Центра компетенций Ленинградской области.
Проекты,
не победившие в этом году, доработают и подадут на конкурс еще раз.