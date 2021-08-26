Коммунар – в числе победителей конкурса Минстроя РФ по благоустройству комфортной городской среды

Итоги V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений подвели сегодня, 26 августа. Жюри отобрало 160 победителей со всей России. Среди них ― и проекты из городов Ленинградской области: Коммунара, Лодейного Поля, Луги, Светогорска и Тихвина. На их реализацию будет выделено софинансирование из федерального бюджета. Проекты будут воплощены в 2022-2023 годах.

«Эта победа — большое достижение для нас. Она говорит о высоком качестве проектов, поддержанных жителями и созданных при их активном участии. В прошлом году победа наших городов принесла на благоустройство области 480 миллионов рублей. Спасибо Минстрою России за конкурс, который позволяет создавать в наших городах новые общественные пространства ― комфортные, красивые, востребованные жителями», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В Коммунаре появится пространство для спорта и отдыха «Ижора». В него войдут детские и спортивные площадки, прогулочный и вело-маршрут, пространства для отдыха, точки общепита и проката спортинвентаря. Также на территории будет размещаться городская лаборатория, где сможет заниматься молодое поколение. Предложено организовать эко-маршрут вдоль реки Ижора.

Для Луги разработан проект досугово-спортивного кластера, включающего в себя зону для прогулок и досуга, многофункциональную спортивную площадку, лыжную зону, скалодром и стадион. Он разместится в центральной части города на правом берегу Луги.

В Лодейном Поле благоустроят набережную реки Свирь.

В Светогорске планируется создание городской площади.

В Тихвине разработали проект общественного пространства «Летний сад». Визуальный стиль почерпнут у элементов монастырской архитектуры Тихвина.

В 2021 году за победу боролись 10 городов из Ленинградской области: Всеволожск, Мурино, Светогорск, Подпорожье, Шлиссельбург, Тихвин, Луга, Коммунар, Пикалево, Лодейное Поле. Каждый проект – уникален и разработан с учетом мнения жителей при поддержке Центра компетенций Ленинградской области.

Проекты, не победившие в этом году, доработают и подадут на конкурс еще раз.