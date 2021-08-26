«Творческий беспорядок» на стройке недопустим!

На стройплощадке, где сегодня растет новое общежитие для Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, обсуждали вопрос увеличения стоимости контракта из-за роста цен на стройматериалы. Актуальна проблема и для строящегося физкультурно-спортивного комплекса на улице Чехова. Евгений Барановский отметил, что любое удорожание сметы должно проходить соответствующую экспертизу.

Тем не менее, это не должно повлиять на сроки строительства. Так, студенты должны заселиться в общежитие уже в сентябре 2022 года. Также Евгений Барановский обратил внимание строителей на «творческий беспорядок» на стройплощадке, сказав, что «стройка – это не стол архитектора и здесь необходимо соблюдать правила безопасности».

Не менее важная стройка – дом для расселения аварийного жилья в микрорайоне Аэродром. В четырехэтажное здание, рассчитанное на 242 квартиры, будут расселять жителей Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений. К середине сентября застройщик планирует получить заключение о соответствии. По итогам осмотра дома Евгений Барановский похвалил подрядчика за высокий темп строительства.

«За год и квартал подрядчик завершил дом площадью 10,8 тысяч квадратов. Молодцы! Так и надо строить. Это разумные сроки, которые позволят нам выполнить программу переселения вовремя», - сказал он.

В деревне Малое Верево на улице Кутышева строится детский сад на 220 мест на средства субсидии из областного бюджета по государственной программе «Современное образование Ленинградской области» и бюджета Гатчинского района. Общая стоимость контракта составляет 296 млн рублей. На сегодняшний день уже собрана коробка здания, фасад окрашен яркими красками, выполнено остекление, установлены лестничные марши, выходы на кровлю, парапеты, продолжается монтаж инженерных сетей. Срок окончания работ намечен на конец 2022 года.

Ирина Хрусталёва

Фото: комитет по строительству Ленинградской области