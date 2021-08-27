100 тысяч рублей за вакцинацию

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего их будет 1000. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

В случае выигрыша информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР.

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.