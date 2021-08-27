Гатчина-наукоёмкая готова развиваться

Совместно с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим делегация посетила реакторный комплекс ПИК. Директор института Сергей Горчаков провел экскурсию и рассказал об основных вехах развития и перспективах научного центра.

Для Гатчины 2021 год –юбилейный. Это 225-летие придания Гатчине статуса города, юбилеи многих ведущих предприятий города, в том числе 50-летие со дня образования НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ. В этом же году был осуществлен вывод реактора ПИК на энергетический режим работы. Это дало возможность приступить к экспериментам на пяти исследовательских станциях и запустить работу Международного центра нейтронных исследований.

- Мы сегодня впечатлены и воодушевлены увиденным, все это говорит о больших перспективах развития как науки в целом, так и применения научных исследований в промышленности и экономике, - сказала Людмила Нещадим.

Говоря о результатах работы в текущем году, Людмила Нещадим поблагодарила руководителей предприятий и их трудовые коллективы за слаженную работу.

- Несмотря на все сложности, а Гатчинский район продолжает оставаться в красной зоне, по итогам развития за 2020 год и за первое полугодие 2021 года мы показываем положительную динамику по многим экономическим показателям, и по ряду показателей выглядим лучше по сравнению с общеобластными показателями. Мы прирастаем по обороту выпускаемой продукции, объему отгруженных товаров, обороту розничной торговли, обороту общественного питания, уровню средней заработной платы, численности работающих на наших предприятиях. Остается много вопросов, требующих решения во всех сферах. Но хочу отметить, что решение губернатора придать Гатчине статус столицы открывает перед нами большие перспективы. Это уже не просто идея, которая обсуждалась на протяжении многих лет. Сегодня мы говорим о конкретных шагах и конкретных мероприятиях по реализации огромного проекта «Гатчина – столица Ленинградской области». Наша гатчинская земля станет еще более инвестиционно-привлекательной, что будет заставлять нас быть более конкурентно способными. Мы понимаем, что в существующих границах городу Гатчине будет развиваться очень непросто, и в этом направлении уже есть конкретные планы, - сказала Людмила Нещадим.

В ходе заседания заведующий отделом детекторов нейтронного излучения института Евгений Алтынбаев выступил с докладом об итогах участия команды Гатчинского района в одном из главных событий объявленного в России Года науки и технологий - проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», который проходил в августе в Великом Новгороде и собрал представителей из самых разных регионов страны. Участниками интенсива в онлайн и офлайн режиме стали почти 10 тысяч человек. Команда Гатчинского района принимала участие в треке «Наукоемкие территории». В нее вошли ученые института, предприниматели, сотрудники районной администрации.

- Нашу команду попросили озадачиться вопросом, какой будет Гатчина через 15 лет. Это был федеральный запрос к территориям с высокой концентрацией научной мысли, научного производства, науки и производственных процессов. Нашей командой совместно с представителями Ленобласти была сформирована законодательная инициатива, которую необходимо дооформить и представить федеральным органам управления, чтобы в обозримой перспективе какая-то часть Гатчины превратилась в наукоемкую территорию, которая бы динамично и интенсивно развивалась, в которой было бы интересно регистрироваться и заниматься созданием наукоемкой и любой другой продукции, - сообщил Евгений Алтынбаев.

Также он отметил, что у региона есть заказ на создание «зеленой» электроэнергетики, есть запрос на локализацию ветряной электрогенерации. И здесь тоже не обойтись без гатчинских предприятий, а ученые готовы предоставить аналитическую базу для оценки принятых решений и разработок.

Дело в том, что тема декарбонизации очень актуальна для экспортеров Ленобласти. Регион начал готовиться к скорому введению углеродного налога в ЕС, чтобы создать благоприятные условия перехода для компаний, подпадающих под новое регулирование.

По итогам мозгового штурма командой был предложен проект создания центра компетенций по разработке и внедрению технологий в области функциональных материалов, возобновляемых источников энергии, декарбонизации и научного приборостроения.

Людмила Нещадим добавила, что эта инициатива обязательно должна быть реализована, и уже есть решение включить ее в общую концепцию развития города Гатчины как столицы Ленинградской области.

В заседании Совета директоров промышленных предприятий Гатчинского района приняли участие директор Агентства экономического развития Ленинградской области Анастасия Михальченко и генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Вера Штокайло, которая предложила предприятиям района активнее включаться в систему обмена информацией через портал промышленной кооперации на сайте Центра. Руководители рассказали также о мерах поддержки промышленных предприятий и о помощи в развитии инвестиционных проектов.

Татьяна Можаева