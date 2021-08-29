Кто останется в понедельник без света

30 августа с 10:00 до 17:00

Новосветское СП:

п. Пригородный, ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Веселая, пер. Первый, пер. Второй.

30 августа с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Войсковицы, ул. Грунева, пер. Клубный.

30 августа с 10:00 до 19:00 и 3 сентября с 10:00 до 19:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, п/ф «Скворицы»,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

д. Ахмузи,

д. Терволово, ул. Новая, ул. Дачная, ул. Школьная, школа, ул. Ленинградская, д/с, амбулатория, ул. Ряхмузи, ул. Садовая, ул. Сельская, ул. Спортивная, Гатчинское шоссе, ул. Зеленая, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная.

1 и 2 сентября с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Балтийская д. 4; ул. Генерала Кныша д. 14А

31 августа с 09.00 до 17.00

п. Сиверский

пер. Дружносельский, д. 1-44; ул. Федоровская, д. 1-44; ул. Дружносельская, д. 1-10

2 сентября с 09:00 до 17:00

п. Тайцы

ул. Первомайская, д. 1-19; ул. Октябрьская, д. 2-30; ул. Калинина, д. 93-148; ул. Капитана Желтова, д. 1-43; ул. Колхозная, д. 1-31; ул. Комсомольская, д. 17-31; ул. Новостроек, д. 1-10; ул. Новоселов, д. 1-18; ул. Пионерская, д. 1-9