Кто останется в понедельник без света

30 августа с 10:00
до 17:00
Новосветское СП:
п. Пригородный, ул.
Центральная, ул. Зеленая, ул. Веселая, пер. Первый, пер. Второй.
30 августа с 10:00
до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Войсковицы, ул.
Грунева, пер. Клубный.
30 августа с 10:00
до 19:00 и 3 сентября с 10:00 до 19:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы, п/ф
«Скворицы»,
д. Мута-Кюля,
д. Петрово,
д. Ахмузи,
д. Терволово, ул.
Новая, ул. Дачная, ул. Школьная, школа, ул. Ленинградская, д/с, амбулатория,
ул. Ряхмузи, ул. Садовая, ул. Сельская, ул. Спортивная, Гатчинское шоссе, ул.
Зеленая, ул. Целинная, ул. Полевая, ул. Инкубаторная.
1 и 2 сентября с
09.00 до 17.00
г. Гатчина
ул. Балтийская д.
4; ул. Генерала Кныша д. 14А
31 августа с 09.00
до 17.00
п. Сиверский
пер.
Дружносельский, д. 1-44; ул. Федоровская, д. 1-44; ул. Дружносельская, д. 1-10
2 сентября с
09:00 до 17:00
п. Тайцы
ул. Первомайская,
д. 1-19; ул. Октябрьская, д. 2-30; ул. Калинина, д. 93-148; ул. Капитана
Желтова, д. 1-43; ул. Колхозная, д. 1-31; ул. Комсомольская, д. 17-31; ул.
Новостроек, д. 1-10; ул. Новоселов, д. 1-18; ул. Пионерская, д. 1-9