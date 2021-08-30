7 пожаров за 7 дней

25
августа в посёлке Сяськелево сгорела хозпостройка на частном участке.
Проводится проверка.
В
тот же день в посёлке Сиверский сгорел частный жилой дом. Причиной пожара стало
замыкание в электросчётчике.
26 августа
в садоводстве «Мечта» массива «Чаща» сгорела времянка. Проводится дознание.
26
августа сгорел частный дом на двух хозяев в селе Рождествено. Предварительной
причиной пожара стало замыкание электропроводки.
28
августа в посёлке Суйда на улице Парковой горел торф.
29
августа в Гатчине на улице Карла Маркса в многоквартирном жилом доме на 1 этаже
одновременно загорелась обшивка двух входных дверей. С возгоранием справились
жители квартир, почувствовав запах дыма. Возгорание ликвидировано до приезда
спасателей. Причиной пожара стал умышленный поджог.
В этот же день в Гатчине, но уже на улице
Генерала Кныша, горел электрощит в подъезде одного из многоквартирных домов.
Причиной возгорания стало замыкание в электрощите.
ОНДиПР
Гатчинского района