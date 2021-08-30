7 пожаров за 7 дней

7 пожаров за 7 дней

В период с 23 по 30 августа на территории Гатчинского муниципального района произошло 7 пожаров.

Рубрики : Происшествия     30 Aug 2021

25 августа в посёлке Сяськелево сгорела хозпостройка на частном участке. Проводится проверка.

В тот же день в посёлке Сиверский сгорел частный жилой дом. Причиной пожара стало замыкание в электросчётчике.

26 августа в садоводстве «Мечта» массива «Чаща» сгорела времянка. Проводится дознание.

26 августа сгорел частный дом на двух хозяев в селе Рождествено. Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки.

28 августа в посёлке Суйда на улице Парковой горел торф.

29 августа в Гатчине на улице Карла Маркса в многоквартирном жилом доме на 1 этаже одновременно загорелась обшивка двух входных дверей. С возгоранием справились жители квартир, почувствовав запах дыма. Возгорание ликвидировано до приезда спасателей. Причиной пожара стал умышленный поджог.

  В этот же день в Гатчине, но уже на улице Генерала Кныша, горел электрощит в подъезде одного из многоквартирных домов. Причиной возгорания стало замыкание в электрощите.

ОНДиПР Гатчинского района

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