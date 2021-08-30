В Гатчине достраивают проблемные дома

В Гатчине достраивают проблемные дома

В столице Ленинградской области остались два недостроенных дома, дольщики которых уже более десяти лет ждут своих квартир.

Рубрики : Общество     30 Aug 2021

В ходе рабочей поездки их осмотрел и.о. заместителя правительства Ленинградской по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Речь идет о доме на перекрестке улиц Киргетова и 7 Армии, который достраивает компания «Русь», и ЖСК «Взлетстрой» на улице Красных Военлетов в микрорайоне Аэродром. Оба долгостроя будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

В доме на улице Киргетова уже завершены основные строительно-монтажные работы, продолжается внутренняя отделка квартир. В середине октября здание подключат к электроснабжению, после чего начнется проверка функционирования всех систем.

В ЖСК «Взлетстрой» строителям предстоит работать чуть дольше, но украсить новогоднюю елку в новых квартирах жители вполне успеют, считают в комитет по строительству Ленинградской области


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