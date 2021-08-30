В Гатчине достраивают проблемные дома

В
ходе рабочей поездки их осмотрел и.о. заместителя правительства Ленинградской по
строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Речь идет о доме на перекрестке улиц
Киргетова и 7 Армии, который достраивает компания «Русь», и ЖСК «Взлетстрой» на
улице Красных Военлетов в микрорайоне Аэродром. Оба долгостроя будут введены в
эксплуатацию до конца текущего года.
В
доме на улице Киргетова уже завершены основные строительно-монтажные работы, продолжается
внутренняя отделка квартир. В середине октября здание подключат к
электроснабжению, после чего начнется проверка функционирования всех систем.
В
ЖСК «Взлетстрой» строителям предстоит работать чуть дольше, но украсить
новогоднюю елку в новых квартирах жители вполне успеют, считают в комитет по
строительству Ленинградской области