Где в День знаний отключат свет?

01.09.2021 с 09:00
до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено,
ул. Подрядчикова, ул. Соколова.
01.09.2021 с 10:00
до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые
Низковицы,
д. Большое
Ондрово.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
01.09.2021 с 09:00
до 17:00
Рождественское СП:
с. Рождествено,
ул. Подрядчикова, ул. Соколова.
01.09.2021 с 10:00
до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые
Низковицы,
д. Большое
Ондрово.
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