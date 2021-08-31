Где в День знаний отключат свет?

Где в День знаний отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     31 Aug 2021

01.09.2021 с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Подрядчикова, ул. Соколова.  

 

01.09.2021 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Большое Ондрово.      

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