Лукашевская школа встречает учеников

- Лукашевские школьники начнут учебный год в стенах в своей родной обновленной школе, - с этой доброй вести для школьников, родителей и учителей начала педсовет председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.

С наступающим учебным годом педагогический коллектив поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина и Александр Русских, заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, а также Евгений Домрачев - руководитель компании, которая в кратчайшие сроки обновила школу. Школа помолодела и похорошела, насколько качественно выполнен ремонт - покажет время. Школа остается на гарантии, и если недочеты будут появляться – их устранят.

Елена Глыбина рассказала педагогическому коллективу об особенностях нового учебного года, как будет строиться учебный процесс с учетом эпидемиологических ограничений, о подготовке к новым образовательным стандартам и внеурочной работе, школьном спорте и допрофессиональной подготовке.

Отвечая на вопросы учителей, Елена Николаевна сообщила, что поэтапно до конца 2021 года там, где необходимо, будет заменена школьная мебель, а также поступит оборудование, на которое школой были поданы заявки. Вопросы по подвозу и установке оборудования школьных кабинетов и другие организационные вопросы будет решать руководство школы.

В новый учебный год Лукашевская школа вступает не только с обновленным зданием, но и с новой спортивной площадкой, современным благоустройством территории и новым асфальтом на подъезде к школе.

Татьяна Можаева