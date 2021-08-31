Лукашевская школа встречает учеников

- Лукашевские
школьники начнут учебный год в стенах в своей родной обновленной школе, - с
этой доброй вести для школьников, родителей и учителей начала педсовет председатель
комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.
С наступающим
учебным годом педагогический коллектив поздравили депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области Лариса Пункина и Александр Русских, заместитель
главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, а также Евгений Домрачев -
руководитель компании, которая в кратчайшие сроки обновила школу. Школа
помолодела и похорошела, насколько качественно выполнен ремонт - покажет время.
Школа остается на гарантии, и если недочеты будут появляться – их устранят.
Елена Глыбина
рассказала педагогическому коллективу об особенностях нового учебного года, как
будет строиться учебный процесс с учетом эпидемиологических ограничений, о
подготовке к новым образовательным стандартам и внеурочной работе, школьном
спорте и допрофессиональной подготовке.
Отвечая на вопросы
учителей, Елена Николаевна сообщила, что поэтапно до конца 2021 года там, где
необходимо, будет заменена школьная мебель, а также поступит оборудование, на
которое школой были поданы заявки. Вопросы по подвозу и установке оборудования
школьных кабинетов и другие организационные вопросы будет решать руководство
школы.
В новый учебный
год Лукашевская школа вступает не только с обновленным зданием, но и с новой
спортивной площадкой, современным благоустройством территории и новым асфальтом
на подъезде к школе.
Татьяна Можаева