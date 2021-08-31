Пять домов в Гатчине останутся без воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о ремонтных работах 2 сентября.
Рубрики :
ЖКХ
31 Aug 2021
МУП «Водоканал» г.
Гатчина уведомляет, что связи с производством работ на водопроводе 2 сентября с
09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по
следующим адресам:
г. Гатчина
ул. Зверевой 4, 6,
8 (все корпуса)
ул. Кныша 9, 10
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.