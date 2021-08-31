Пять домов в Гатчине останутся без воды

Пять домов в Гатчине останутся без воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о ремонтных работах 2 сентября.

Рубрики : ЖКХ     31 Aug 2021

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что связи с производством работ на водопроводе 2 сентября с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина

ул. Зверевой 4, 6, 8 (все корпуса)

ул. Кныша 9, 10

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