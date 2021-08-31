Вменяемость матери-наркоманки определят психиатры

У
следствия есть основания сомневаться в ее психическом здоровье. Умершая девочка
– четвертый ребенок 37-летней жительницы Гатчины Валерии Т. Старший сын 14 лет
проживает с отцом, в отношении другого ребенка мать лишена родительских прав –
его у нее забрали, и уже нашлись усыновители. Еще один ребенок также умер в
младенчестве. Мать употребляет наркотики.
…Девочка,
чье тело мать подбросила к церкви, родилась недоношенной, полтора килограмма
весом. Ее оставили в больнице, чтобы привести в норму, а когда ребенка можно
было выписывать, мать два месяца его не забирала. Потом забрала, но у девочки наблюдались
явные проблемы со здоровьем. Через некоторое время у нее поднялась высокая
температура, началась рвота. Обращалась мать за медицинской помощью или нет,
неизвестно, но дело закончилось летальным исходом.
Валерия
Т. оставила мертвого ребенка в коляске и ушла из дома. Когда вернулась, на теле
уже проявились признаки разложения. Женщина положила труп в холодильник, а
через какое-то время достала, одела – полностью, включая памперс, запаковала в
полиэтиленовые пакеты и отнесла на кладбище.
Когда
полицейские ее задержали, гражданка Т. находилась под действием наркотиков. В
биографии есть данные о том, что она уже лечилась от психического расстройства.
В настоящее время в отношении Валерии Т. возбуждено уголовное дело по статье
109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности.