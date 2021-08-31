Вменяемость матери-наркоманки определят психиатры

У следствия есть основания сомневаться в ее психическом здоровье. Умершая девочка – четвертый ребенок 37-летней жительницы Гатчины Валерии Т. Старший сын 14 лет проживает с отцом, в отношении другого ребенка мать лишена родительских прав – его у нее забрали, и уже нашлись усыновители. Еще один ребенок также умер в младенчестве. Мать употребляет наркотики.

…Девочка, чье тело мать подбросила к церкви, родилась недоношенной, полтора килограмма весом. Ее оставили в больнице, чтобы привести в норму, а когда ребенка можно было выписывать, мать два месяца его не забирала. Потом забрала, но у девочки наблюдались явные проблемы со здоровьем. Через некоторое время у нее поднялась высокая температура, началась рвота. Обращалась мать за медицинской помощью или нет, неизвестно, но дело закончилось летальным исходом.

Валерия Т. оставила мертвого ребенка в коляске и ушла из дома. Когда вернулась, на теле уже проявились признаки разложения. Женщина положила труп в холодильник, а через какое-то время достала, одела – полностью, включая памперс, запаковала в полиэтиленовые пакеты и отнесла на кладбище.

Когда полицейские ее задержали, гражданка Т. находилась под действием наркотиков. В биографии есть данные о том, что она уже лечилась от психического расстройства. В настоящее время в отношении Валерии Т. возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности.