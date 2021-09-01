Дачный отдых закончился угаром

Дачный отдых закончился угаром

В садоводстве Гатчинского района в массиве Кобрино семья отравилась угарным газом. Мать с младенцем – в реанимации, отец скончался.

Рубрики : Происшествия     01 Sep 2021

28-го августа в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение по номеру «112» от жительницы Петербурга. Приехав к себе на дачу в садоводство «Автомобилист» в Кобрино, она обнаружила семью дочери в бессознательном состоянии. По предварительной версии, они отравились угарным газом от дровяной печи.

28-летняя женщина и ее сын – младенец одного месяца отроду в тяжелом состоянии отправлены в реанимацию. Муж – 28-летний мужчина, сотрудник полиции Петербурга, скончался.

Дом, в котором произошла трагедия, кирпичный, одноэтажный. Печь располагается в центре дома в комнате. В Гатчинской больнице пострадавшим поставлен диагноз: отравление угарным газом. Причина смерти мужчины устанавливается. Полиция проводит проверку.

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