Дачный отдых закончился угаром

28-го
августа в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило сообщение по
номеру «112» от жительницы Петербурга. Приехав к себе на дачу в садоводство
«Автомобилист» в Кобрино, она обнаружила семью дочери в бессознательном
состоянии. По предварительной версии, они отравились угарным газом от дровяной
печи.
28-летняя
женщина и ее сын – младенец одного месяца отроду в тяжелом состоянии отправлены
в реанимацию. Муж – 28-летний мужчина, сотрудник полиции Петербурга, скончался.
Дом,
в котором произошла трагедия, кирпичный, одноэтажный. Печь располагается в
центре дома в комнате. В Гатчинской больнице пострадавшим поставлен диагноз:
отравление угарным газом. Причина смерти мужчины устанавливается. Полиция
проводит проверку.