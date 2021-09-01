Мото-полицейские – против мотоциклистов-нарушителей

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для более эффективного контроля дорожной обстановки создан мотовзвод. Госавтоинспекторы на мотоциклах заметно повышают шансы на выявление нарушителей.

Мотогруппой руководит Управление ГИБДД, которое, с учетом складывающейся дорожной ситуации, направляет мотогруппу в районы с наиболее сложной обстановкой или зафиксированным ростом числа ДТП с участием мототранспорта.

28 и 29 августа очередной рейд прошел в Гатчинском районе. За два дня сотрудниками отдельной роты ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району и мотовзвода ОСБ ДПС № 2 ГИБДД на водителей авто- и мототранспорта было составлено 38 материалов об административных правонарушениях. В том числе за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим техосмотр; за нарушение правил установки государственных регистрационных знаков; за отсутствие полиса ОСАГО и мотошлема. Семь человек было оштрафовано за вождение без прав, причем шестеро из них – несовершеннолетние. Также привлекались к административной ответственности водители, передавшие руль лицу, не имеющему права управления мотоциклом, и водители, нарушившие правила пользования световыми приборами, звуковыми сигналами и перевозившие людей в нарушение правил.

Информация предоставлена отделом пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти