Мото-полицейские – против мотоциклистов-нарушителей

Мото-полицейские – против мотоциклистов-нарушителей

В последние выходные дни августа очередной рейд по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, в том числе несовершеннолетними, прошел в Гатчинском районе.

Рубрики : Правопорядок     01 Sep 2021

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для более эффективного контроля дорожной обстановки создан мотовзвод. Госавтоинспекторы на мотоциклах заметно повышают шансы на выявление нарушителей.

Мотогруппой руководит Управление ГИБДД, которое, с учетом складывающейся дорожной ситуации, направляет мотогруппу в районы с наиболее сложной обстановкой или зафиксированным ростом числа ДТП с участием мототранспорта.

 28 и 29 августа очередной рейд прошел в Гатчинском районе. За два дня сотрудниками отдельной роты ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району и мотовзвода ОСБ ДПС № 2 ГИБДД на водителей авто- и мототранспорта было составлено 38 материалов об административных правонарушениях. В том числе за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим техосмотр; за нарушение правил установки государственных регистрационных знаков; за отсутствие полиса ОСАГО и мотошлема. Семь человек было оштрафовано за вождение без прав, причем шестеро из них – несовершеннолетние. Также привлекались к административной ответственности водители, передавшие руль лицу, не имеющему права управления мотоциклом, и водители, нарушившие правила пользования световыми приборами, звуковыми сигналами и перевозившие людей в нарушение правил.

Информация предоставлена отделом пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+