С приветственными
словами на линейке к коллегам, учащимся и их родителям обратилась директор
Войсковицкой школы № 1 Татьяна Артюх.
- Год был непростым, у нас шел ремонт, но
сегодня мы заходим в обновленное замечательное здание, в котором нам всем будем
уютно, удобно и интересно проводить время. Теперь мы будем учиться в одну
смену, что немаловажно, - сказала Татьяна Владиславовна.
Она рассказала, что из 60 выпускников 9-х
классов в этом году 34 поступили в колледжи Ленинградской области, а, значит, они продолжат свою учебу на родной земле.
- Где родился – там и пригодился. Надеюсь,
что наши выпускники также и работать будут на ленинградской земле, развивая наш
край, - добавила она.
Татьяна Артюх поблагодарила администрацию
Гатчинского района, районный комитет образования и генерального директора
компании-подрядчика, которая выполняла ремонтные работы – ООО «Маяк», Николая
Рябова.
Хорошего учебного года всем школьникам
пожелали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и руководители
Войсковицкого поселения Руслан Алехин и Евгений Воронин.
- День знаний – это всегда волнительный
день, который сегодня отмечают в Гатчинском районе более четырех тысяч учителей
из 39 школ, в которых учатся более 20 тысяч ребят, - сказала Людмила Нещадим.
Она поблагодарила родителей учеников и
всех сотрудников Войсковицкой школы № 1 за мудрость и терпение, которые они
проявили в ходе реновации, и пожелала всем нового, интересного, успешного
учебного года.
В этом году Войсковицкая школа № 1 будет
праздновать свое 50-летие. Людмила Нещадим передала Татьяне Артюх символичный
ключ, который был изготовлен в 1972 году – в год основания учебного учреждения.
- Ремонт Войсковицкой школы не
заканчивается. К следующему учебному году мы должны обновить фасад здания,
провести работы по благоустройству территории и построить новый пришкольный
стадион, - сказала Людмила Нещадим.
Евгений Воронин пожелал педагогам терпения
и благодарных учеников.
- Пусть сегодняшний праздник принесет вам
радость и хорошее настроение, - сказал он.
В новом 2021-2022 году в Войсковицкой школе
№ 1 открыли два первых класса. Под аплодисменты на школьный двор вместе со своими
первыми учителями вышли вчерашние дошколята – сегодняшние нарядные школьники с
букетами цветов.
В ходе линейки первоклашки читали стихи,
запускали бумажные самолетики, со своими словами напутствия выступили представители
родительского сообщества.
Право дать первый школьный звонок
предоставили ученице 1Б класса Маргарите Богатырь и ученику 1А класса Никите
Порядину. Они прошли по школьному двору, звеня в колокольчик, ознаменовав
начало нового учебного года, после чего ребята проследовали в школу на свой
первый урок.
Напомним, в 2020 году Войсковицкая школа №
1 вошла в областную программу реновации. На капитальный ремонт здания было
выделено 96,4 млн рублей, из них 86,8 млн рублей – из областного бюджета, 9,6
млн рублей – из местного бюджета. Кроме этого, дополнительно было закуплено
новое оборудование и инвентарь на сумму 30,2 млн рублей (21,7 млн рублей – областной
бюджет, 8,5 млн рублей – местный бюджет).
Ирина Хрусталёва
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