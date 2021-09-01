С приветственными словами на линейке к коллегам, учащимся и их родителям обратилась директор Войсковицкой школы № 1 Татьяна Артюх.

- Год был непростым, у нас шел ремонт, но сегодня мы заходим в обновленное замечательное здание, в котором нам всем будем уютно, удобно и интересно проводить время. Теперь мы будем учиться в одну смену, что немаловажно, - сказала Татьяна Владиславовна.

Она рассказала, что из 60 выпускников 9-х классов в этом году 34 поступили в колледжи Ленинградской области, а, значит, они продолжат свою учебу на родной земле.

- Где родился – там и пригодился. Надеюсь, что наши выпускники также и работать будут на ленинградской земле, развивая наш край, - добавила она.

Татьяна Артюх поблагодарила администрацию Гатчинского района, районный комитет образования и генерального директора компании-подрядчика, которая выполняла ремонтные работы – ООО «Маяк», Николая Рябова.

Хорошего учебного года всем школьникам пожелали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и руководители Войсковицкого поселения Руслан Алехин и Евгений Воронин.

- День знаний – это всегда волнительный день, который сегодня отмечают в Гатчинском районе более четырех тысяч учителей из 39 школ, в которых учатся более 20 тысяч ребят, - сказала Людмила Нещадим.

Она поблагодарила родителей учеников и всех сотрудников Войсковицкой школы № 1 за мудрость и терпение, которые они проявили в ходе реновации, и пожелала всем нового, интересного, успешного учебного года.

В этом году Войсковицкая школа № 1 будет праздновать свое 50-летие. Людмила Нещадим передала Татьяне Артюх символичный ключ, который был изготовлен в 1972 году – в год основания учебного учреждения.

- Ремонт Войсковицкой школы не заканчивается. К следующему учебному году мы должны обновить фасад здания, провести работы по благоустройству территории и построить новый пришкольный стадион, - сказала Людмила Нещадим.

Евгений Воронин пожелал педагогам терпения и благодарных учеников.

- Пусть сегодняшний праздник принесет вам радость и хорошее настроение, - сказал он.

В новом 2021-2022 году в Войсковицкой школе № 1 открыли два первых класса. Под аплодисменты на школьный двор вместе со своими первыми учителями вышли вчерашние дошколята – сегодняшние нарядные школьники с букетами цветов.

В ходе линейки первоклашки читали стихи, запускали бумажные самолетики, со своими словами напутствия выступили представители родительского сообщества.

Право дать первый школьный звонок предоставили ученице 1Б класса Маргарите Богатырь и ученику 1А класса Никите Порядину. Они прошли по школьному двору, звеня в колокольчик, ознаменовав начало нового учебного года, после чего ребята проследовали в школу на свой первый урок.

Напомним, в 2020 году Войсковицкая школа № 1 вошла в областную программу реновации. На капитальный ремонт здания было выделено 96,4 млн рублей, из них 86,8 млн рублей – из областного бюджета, 9,6 млн рублей – из местного бюджета. Кроме этого, дополнительно было закуплено новое оборудование и инвентарь на сумму 30,2 млн рублей (21,7 млн рублей – областной бюджет, 8,5 млн рублей – местный бюджет).

Ирина Хрусталёва

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