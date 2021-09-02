Побит рекорд 1972 года

Лето 2021 года оказалось самым теплым за последние почти полтора века. До этого первенство принадлежало 1972 году со средней летней температурой 20,1℃. Средняя температура нынешнего лета – 20,5℃.

Минувший июнь в Петербурге оказался самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1881 года. До этого только в июне 1999 года температура на 4,9℃ превышала климатическую норму. В этом году рекорд побит: норма была превышена на 5,8℃. В минувшем июне температура была постоянно выше нормы, и пять раз перекрывались экстремумы: столбик термометра поднимался выше 35 градусов.

Второй месяц лета можно сравнить с экстремально жарким июлем 2010-го – температурные графики почти одинаковые. Одно отличие: в этом году небольшая волна холода прошла в 20-х числах. Средняя температура в июле составила 23,1℃, и это на 5,4℃ выше нормы. Но перекрытия общего рекорда 2010 года не случилось – он остался наиболее жарким.

В первых двух декадах августа температура была довольно высокая, но в целом август оказался ближе к норме: превышение всего на 0,7℃.

Осадки в июне-июле выпали минимальные – 38% и 62% от нормы. Исправил положение август за счет дождливых дней – 166% от нормы.

864,5 часа свечения солнца за три летних месяца превысили солнечный рекорд лета 2002 года.

Бабьего лета пока не ожидается

В конце августа над южными районами стоял обширный циклон. И он начал смещаться к северо-востоку – мимо Ленинградской области. Ветер стал менять направление с восточного на северное. Отсюда – понижение температуры за счет холодных воздушных масс, которые идут к нашим районам.

Первая декада сентября ожидается относительно холодная. В дальнейшем преобладающие дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах +11… +16℃. При этом отдельные дни могут быть теплее на 3-5℃. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +8… +13℃, иногда возможно понижение ночной температуры до +2… +7℃. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80-120% нормы.

Про бабье лето пока ничего сказать нельзя – синоптики не видят четкого антициклона. Если судить по последним годам, в наших широтах оно смещалось на октябрь.

А вот грибы пошли по всей Ленинградской области! И все – чистые, в отличие от прошлогодних червивых. Заморозков пока не предвидится, так что, по словам Александра Колесова, перспективы у грибников хорошие.

«Глобальное потепление» ни причём

Александру Колесову задали вопрос: «Можно ли связать наши летние погодные аномалии с глобальным потеплением климата? И не ждет ли Петербург, в связи с этим, наводнение?»

- Я как оперативный работник отношу эти явления к цикличности, – ответил Александр Михайлович. – Как связать нашу жару и засуху с глобальным потеплением, когда в других местах было холодно, Европу затопило, российский Юг заливало? По наблюдениям за последние десятилетия, примерно раз в 11 лет у нас повторяется блок антициклонов, который устраивает нам такое жаркое лето: в 2010 году, до этого – в 1999, теперь – в 2021. И вряд ли это повторится в ближайшие годы.

Затопит Петербург или нет? Дожди – вряд ли, у нас не горные районы, потокам воды неоткуда стекать. А от морской стихии город защитит дамба.

Фото Ольги Фирсовой