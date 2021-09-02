Побит рекорд 1972
года
Лето 2021 года оказалось самым
теплым за последние почти полтора века. До этого первенство принадлежало 1972
году со средней летней температурой 20,1℃. Средняя температура нынешнего лета –
20,5℃.
Минувший июнь в Петербурге оказался
самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1881
года. До этого только в июне 1999 года температура на 4,9℃ превышала
климатическую норму. В этом году рекорд побит: норма была превышена на 5,8℃. В
минувшем июне температура была постоянно выше нормы, и пять раз перекрывались
экстремумы: столбик термометра поднимался выше 35 градусов.
Второй месяц лета можно сравнить с
экстремально жарким июлем 2010-го – температурные графики почти одинаковые.
Одно отличие: в этом году небольшая волна холода прошла в 20-х числах. Средняя температура
в июле составила 23,1℃, и это на 5,4℃ выше нормы. Но перекрытия общего рекорда
2010 года не случилось – он остался наиболее жарким.
В первых двух декадах августа температура
была довольно высокая, но в целом август оказался ближе к норме: превышение
всего на 0,7℃.
Осадки в июне-июле выпали
минимальные – 38% и 62% от нормы. Исправил положение август за счет дождливых
дней – 166% от нормы.
864,5 часа свечения солнца за три
летних месяца превысили солнечный рекорд лета 2002 года.
Бабьего лета пока
не ожидается
В конце августа над южными районами
стоял обширный циклон. И он начал смещаться к северо-востоку – мимо
Ленинградской области. Ветер стал менять направление с восточного на северное.
Отсюда – понижение температуры за счет холодных воздушных масс, которые идут к
нашим районам.
Первая декада
сентября ожидается относительно холодная. В дальнейшем преобладающие дневные
температуры воздуха прогнозируются в пределах +11… +16℃. При этом отдельные дни
могут быть теплее на 3-5℃. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +8…
+13℃, иногда возможно понижение ночной температуры до +2… +7℃. Месячная сумма
осадков прогнозируется в пределах 80-120% нормы.
Про бабье лето пока ничего сказать нельзя
– синоптики не видят четкого антициклона. Если судить по последним годам, в
наших широтах оно смещалось на октябрь.
А вот грибы пошли по всей
Ленинградской области! И все – чистые, в отличие от прошлогодних червивых. Заморозков
пока не предвидится, так что, по словам Александра Колесова, перспективы у
грибников хорошие.
«Глобальное
потепление» ни причём
Александру Колесову задали вопрос:
«Можно ли связать наши летние погодные аномалии с глобальным потеплением
климата? И не ждет ли Петербург, в связи с этим, наводнение?»
- Я как оперативный работник отношу
эти явления к цикличности, – ответил Александр Михайлович. – Как связать нашу
жару и засуху с глобальным потеплением, когда в других местах было холодно,
Европу затопило, российский Юг заливало? По наблюдениям за последние
десятилетия, примерно раз в 11 лет у нас повторяется блок антициклонов, который
устраивает нам такое жаркое лето: в 2010 году, до этого – в 1999, теперь – в
2021. И вряд ли это повторится в ближайшие годы.
Затопит Петербург или нет? Дожди –
вряд ли, у нас не горные районы, потокам воды неоткуда стекать. А от морской
стихии город защитит дамба.
Фото Ольги Фирсовой