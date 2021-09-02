Кто останется без света 3 сентября?

Кто останется без света 3 сентября?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 сентября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района

Рубрики : ЖКХ     02 Sep 2021

с 10:00 до 14:00

Рождественское СП:

с. Рождествено, ул. Заводская, ул. Парковая, ул. Заречная

 

с 09:00 до 16:00

Сусанинское СП:

п. Семрино, 6-я линия

 

с 10:00 до 16:00

Елизаветинское СП:

д. Колодези

 

с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново,

д. Старые Низковицы.

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