Кто останется без света 3 сентября?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 3 сентября будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района
Рубрики :
ЖКХ
02 Sep 2021
с 10:00 до 14:00
Рождественское СП:
с.
Рождествено, ул. Заводская, ул. Парковая, ул. Заречная
с 09:00 до 16:00
Сусанинское СП:
п.
Семрино, 6-я линия
с 10:00 до 16:00
Елизаветинское СП:
д.
Колодези
с 10:00 до 16:00
Сяськелевское СП:
д.
Вохоново,
д.
Старые Низковицы.
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