Молодые педагоги предложили установить памятник учителям в Гатчине

«Система образования - это та отрасль, которая обязана постоянно развиваться, она «обречена» на динамические изменения. Меняется всё ― и в первую очередь дети, они уже другие. Трансформируется и уровень образования, сейчас огромный объем информации», ― задал тон разговору глава региона.

Губернатор отметил, что система образования Ленинградской области отвечает современным требованиям. Регион постоянно находит новые форматы работы. «Например, у нас есть очень интересная программа для новых школ «Команда под ключ». Важно, чтобы в школу пришла команда единомышленников», ― пояснил он.

Молодые педагоги выступили с рядом инициатив. В частности, установить памятник учителям в Гатчине, на постоянной основе устраивать встречи губернатора с победителями региональных профессиональных конкурсов. Прозвучало предложение губернатору дать мастер-класс по управленческим компетенциям и лидерству для молодых директоров школ и образовательных организаций.

Учителя также выступили с инициативой провести региональный конкурс наставнических практик, а затем лучшие из них вынести для тиражирования на форум молодых педагогов. Обсудили проект создания новых должностей в школах ― советника директора по воспитанию. «Здесь не должно быть формализма, это больше творческая должность. Советником должен быть такой человек, который сможет работать в контакте не только с детьми, но и с родителями», ― выразил мнение губернатор.

Затронули тему оплаты труда педагогов. Регион разрабатывает систему дополнительной поддержки учителей, а именно ― премирование за подготовку олимпиадников и дополнительную нагрузку. «То есть тот, кто активен, сможет зарабатывать деньги, в этом ничего нет плохого», ― пояснил Александр Дрозденко.

В завершении встречи губернатор предложил Ассоциации молодых педагогов стать частью «Команды 47».

«Я очень хочу, чтобы ваша ассоциация вошла в состав «Команды 47». Это будет общественное движение неравнодушных людей», ― добавил он.

Все предложения учителей глава региона встретил одобряющим «Принято». «Важно, чтобы в школе было интересно учиться и интересно работать», ― резюмировал губернатор.