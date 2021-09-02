Молодые педагоги предложили установить памятник учителям в Гатчине

«Система
образования - это та отрасль, которая обязана постоянно развиваться, она
«обречена» на динамические изменения. Меняется всё ― и в первую очередь дети,
они уже другие. Трансформируется и уровень образования, сейчас огромный объем
информации», ― задал тон разговору глава региона.
Губернатор
отметил, что система образования Ленинградской области отвечает современным
требованиям. Регион постоянно находит новые форматы работы. «Например, у нас
есть очень интересная программа для новых школ «Команда под ключ». Важно, чтобы
в школу пришла команда единомышленников», ― пояснил он.
Молодые
педагоги выступили с рядом инициатив. В частности, установить памятник учителям
в Гатчине, на постоянной основе устраивать встречи губернатора с победителями
региональных профессиональных конкурсов. Прозвучало предложение губернатору
дать мастер-класс по управленческим компетенциям и лидерству для молодых
директоров школ и образовательных организаций.
Учителя
также выступили с инициативой провести региональный конкурс наставнических
практик, а затем лучшие из них вынести для тиражирования на форум молодых
педагогов. Обсудили проект создания новых должностей в школах ― советника
директора по воспитанию. «Здесь не должно быть формализма, это больше
творческая должность. Советником должен быть такой человек, который сможет
работать в контакте не только с детьми, но и с родителями», ― выразил мнение
губернатор.
Затронули
тему оплаты труда педагогов. Регион разрабатывает систему дополнительной
поддержки учителей, а именно ― премирование за подготовку олимпиадников и
дополнительную нагрузку. «То есть тот, кто активен, сможет зарабатывать деньги,
в этом ничего нет плохого», ― пояснил Александр Дрозденко.
В
завершении встречи губернатор предложил Ассоциации молодых педагогов стать
частью «Команды 47».
«Я
очень хочу, чтобы ваша ассоциация вошла в состав «Команды 47». Это будет
общественное движение неравнодушных людей», ― добавил он.
Все
предложения учителей глава региона встретил одобряющим «Принято». «Важно, чтобы
в школе было интересно учиться и интересно работать», ― резюмировал губернатор.