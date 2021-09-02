Спаси жизнь – стань донором!

Спаси жизнь – стань донором!

6 сентября в Гатчине на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Ленинградской области пройдёт акция «СПАСИ ЖИЗНЬ», организованная фондом «Центр развития донорства костного мозга».

Рубрики : Здоровье     02 Sep 2021

Вы можете сдать биоматериал – мазок из-за щеки и попасть в регистр доноров костного мозга. И, может быть, именно вы спасете чью-то жизнь.

Донором можно стать, если:

- вам от 18 до 45 лет,

- у вас нет серьезных заболеваний,

- ваш вес больше 50 кг.

В срок от 3 до 6 месяцев после сдачи мазка вы будете добавлены в регистр, и в случае совпадения фенотипа вам позвонят.

Сдача костного мозга производится двумя способами, по вашему желанию:

- забором крови из вены по специальной технологии,

- забором материала из тазовой кости под общим наркозом.

Акция пройдёт по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, Региональная приемная партии «Единая Россия» в Ленинградской области, Штаб общественной поддержки (вход с ул. Радищева).

Дата: 6 сентября 2021 года.

Время: 15.00-17.00.

Телефон для записи: 8-911-916-45-48, Алина

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