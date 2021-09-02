Спаси жизнь – стань донором!

Вы
можете сдать биоматериал – мазок из-за щеки и попасть в регистр доноров
костного мозга. И, может быть, именно вы спасете чью-то жизнь.
Донором
можно стать, если:
-
вам от 18 до 45 лет,
-
у вас нет серьезных заболеваний,
-
ваш вес больше 50 кг.
В
срок от 3 до 6 месяцев после сдачи мазка вы будете добавлены в регистр, и в
случае совпадения фенотипа вам позвонят.
Сдача
костного мозга производится двумя способами, по вашему желанию:
-
забором крови из вены по специальной технологии,
-
забором материала из тазовой кости под общим наркозом.
Акция
пройдёт по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, Региональная приемная
партии «Единая Россия» в Ленинградской области, Штаб общественной поддержки
(вход с ул. Радищева).
Дата:
6 сентября 2021 года.
Время:
15.00-17.00.
Телефон
для записи: 8-911-916-45-48, Алина