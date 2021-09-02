Владимир Путин рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»

Владимир Путин рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»

Президент России Владимир Путин провел встречу со школьниками в рамках II Просветительского марафона «Новое Знание». На площадке Всероссийского детского центра «Океан» президент встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Глава государства поздравил школьников с Днем знаний и рассказал ребятам о перезапуске Российского общества «Знание».

Рубрики : Общество     02 Sep 2021

Владимир Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации, а доверять профессиональным источникам, таким, как общество «Знание».

«Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом российское общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь», — сказал Путин в ходе общения со школьниками, которое проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание».

Президент подчеркнул, что работа общества «Знание» как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний.

«Им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — считает Путин.

Президент также посетовал, что в современном мире очень много некачественной информации.

«Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации», — сказал он.

Как считает глава государства, существует «очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это — не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых».

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