Владимир Путин рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»

Владимир
Путин рекомендовал школьникам избегать некачественной информации, а доверять
профессиональным источникам, таким, как общество «Знание».
«Вы
знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом российское
общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том
числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает
человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь», — сказал
Путин в ходе общения со школьниками, которое проходит в рамках образовательного
марафона общества «Знание».
Президент
подчеркнул, что работа общества «Знание» как раз связана с тем, что оно
обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению
знаний.
«Им,
безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные
представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со
стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты
готов посвятить потом всю свою жизнь», — считает Путин.
Президент
также посетовал, что в современном мире очень много некачественной информации.
«Конечно,
в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов:
интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы
узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть
проблема, и проблема заключается в качестве этой информации», — сказал он.
Как
считает глава государства, существует «очень много информационного мусора,
который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя,
потому что это — не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей,
которые выдают себя за таковых».