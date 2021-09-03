«Чудеса творения» в Мариенбурге

Наталья Хромова — организатор и руководитель творческой мастерской «Чудеса творения», которая открылась в 2020 году.

- К сожалению, пандемия не позволила нам проводить полноценные занятия, - говорит Наталья Александровна. - Но мы очень активны в интернете. Все лето мы проводили мастер-классы в Духовно-просветительском центре Покровского собора в Гатчине и здесь, в библиотеке Мариенбурга. Надеюсь, что в сентябре в Гатчине откроется наша мастерская.

В мастерской проводятся занятия как для детей, так и для взрослых. Творческих направлений много, есть и довольно необычные.

- Например, в рамках курса ИЗО мы учимся «рисовать» нитками (ниткография), - рассказывает Наталья Хромова. - Детям очень нравится! Если это аппликация, то мы делаем объемные работы (моделирование). Изучаем и технику торцевания, изготавливая с детьми панно и разные предметы, например, фигурки зверей или подставки для карандашей.

В своей работе с детьми, особенно при изготовлении народной куклы и мягкой игрушки, Наталья Хромова старается использовать народные традиции. Каждое занятие проходит интересно и увлекательно. Педагог рассказывает детям об истории и традициях русского народа, о том, как и почему появлялись те или иные игрушки. На занятиях даже самые маленькие дети своими руками создают народные куклы, заодно знакомясь с нашим наследием.

В гости в мариенбургскую библиотеку 20 августа пришли малыши из детского сада №9. Все вместе учились делать куклу-хороводницу. Но для начала весело и от души поиграли, отгадывая буквы для слова, раскрывающего главную интригу мастер-класса. Ребята справились быстро, выложив в итоге на столе слово «хоровод». А потом Наталья Александровна рассказала им, что значил хоровод на Руси, и как появились куколки-обереги, в частности, кукла-хороводница.

Каждого из малышей на столе ждал набор из лоскутков, набивного материала, ниток и ножниц. Непростая задача для маленьких рук — управиться с непослушными пока еще материалами. Были и огорчения, и радость от того, что что-то стало получаться, и ликование, когда в руках оказалась готовая куколка.

Кредо Натальи Хромовой: «Видеть улыбки детей — это то, для чего я живу».

- Да, мне очень радостно видеть, как на занятиях дети, у которых что-то не получалось, и которые сильно огорчались из-за этого, начинают справляться со своей задачей, - говорит она. - Они понимают, что им помогут, объяснят, поддержат. А как они улыбаются, когда держат в руках готовое изделие, выполненное собственноручно!

Мастер-класс по изготовлению куклы-хороводницы прошел весело и позитивно. Каждый из малышей унес домой отличное настроение и свое маленькое чудо — собственноручно сделанную куколку-хороводницу.

Юлия Лысанюк