«Чудеса творения» в Мариенбурге

Наталья
Хромова — организатор и руководитель творческой мастерской «Чудеса творения»,
которая открылась в 2020 году.
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К сожалению, пандемия не позволила нам проводить полноценные занятия, - говорит
Наталья Александровна. - Но мы очень активны в интернете. Все лето мы проводили
мастер-классы в Духовно-просветительском центре Покровского собора в Гатчине и
здесь, в библиотеке Мариенбурга. Надеюсь, что в сентябре в Гатчине откроется
наша мастерская.
В
мастерской проводятся занятия как для детей, так и для взрослых. Творческих направлений
много, есть и довольно необычные.
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Например, в рамках курса ИЗО мы учимся «рисовать» нитками (ниткография), -
рассказывает Наталья Хромова. - Детям очень нравится! Если это аппликация, то
мы делаем объемные работы (моделирование). Изучаем и технику торцевания,
изготавливая с детьми панно и разные предметы, например, фигурки зверей или
подставки для карандашей.
В
своей работе с детьми, особенно при изготовлении народной куклы и мягкой
игрушки, Наталья Хромова старается использовать народные традиции. Каждое
занятие проходит интересно и увлекательно. Педагог рассказывает детям об
истории и традициях русского народа, о том, как и почему появлялись те или иные
игрушки. На занятиях даже самые маленькие дети своими руками создают народные
куклы, заодно знакомясь с нашим наследием.
В
гости в мариенбургскую библиотеку 20 августа пришли малыши из детского сада №9.
Все вместе учились делать куклу-хороводницу. Но для начала весело и от души
поиграли, отгадывая буквы для слова, раскрывающего главную интригу
мастер-класса. Ребята справились быстро, выложив в итоге на столе слово
«хоровод». А потом Наталья Александровна рассказала им, что значил хоровод на
Руси, и как появились куколки-обереги, в частности, кукла-хороводница.
Каждого
из малышей на столе ждал набор из лоскутков, набивного материала, ниток и
ножниц. Непростая задача для маленьких рук — управиться с непослушными пока еще
материалами. Были и огорчения, и радость от того, что что-то стало получаться,
и ликование, когда в руках оказалась готовая куколка.
Кредо
Натальи Хромовой: «Видеть улыбки детей — это то, для чего я живу».
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Да, мне очень радостно видеть, как на занятиях дети, у которых что-то не
получалось, и которые сильно огорчались из-за этого, начинают справляться со
своей задачей, - говорит она. - Они понимают, что им помогут, объяснят,
поддержат. А как они улыбаются, когда держат в руках готовое изделие,
выполненное собственноручно!
Мастер-класс
по изготовлению куклы-хороводницы прошел весело и позитивно. Каждый из малышей
унес домой отличное настроение и свое маленькое чудо — собственноручно
сделанную куколку-хороводницу.
Юлия
Лысанюк