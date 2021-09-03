Нескучное лето вместе с «Дружинушкой

Этих веселых и находчивых юношей и девушек из клуба «ТИМ-ГДМ» гатчинская ребятня прекрасно запомнила еще по прошлым летним сезонам. Этим летом ребята вернулись на детские площадки Гатчины в новых образах царевичей и царевен из русских народных сказок.

Летний сезон 2021 года «Дружинушка» открыла 1 июня, в День защиты детей, приняв участие в организации детского праздника и представив детям новую игровую программу «Весёлое лето с гатчинской «Дружинушкой». Игровая программа «Дружинушки» проходила в Гатчине каждый вторник и четверг.

- В этом году мы играли в русские народные игры, - рассказала руководитель клуба «ТИМ-ГДМ» Людмила Лазаревская. - Они простые, доступные, не требуют особого реквизита. Получается, мы ушли, а игры остались, и ребята могут продолжать играть в них сами. Всю программу, включая элементы театрализации, ребята придумывали и проводили сами.

- Привет! Давай знакомиться! - так встречают всех незнакомых ребятишек волшебные царевны и царевичи из «Дружинушки». Незнакомых, кстати, не так уж и много. Как говорят ребята, у них уже образовался целый фан-клуб из детей, которые стараются приходить к ним на каждую игру.

- Дети реально верят в чудо и ждут нас всегда с огромным нетерпением, - говорит «царевна» Евгения. - Им такие игры приносят радость, а для нас это тоже какой-то свой праздник. Мне кажется, что такую отдачу, какую можно получить от маленьких детей, которые пришли поиграть, больше ни от кого не получишь. Дети очень внимательны и сразу замечают какие-то вещи. Они засыпают нас вопросами: а что ты делаешь? Это у тебя телефон? Мы отвечаем, что все это у нас волшебное.

- Есть такие ребята, которые очень стесняются, их трудно разыграть, - говорит «царевна» Елизавета. - На первых играх это было особенно сложно, и мы иногда не знали, что делать. Потом мы поняли, что достаточно увлечь самых смелых, и за ними тут же потянутся другие дети. Если кто-то стесняется, можно подойти к нему, постоять рядом, поговорить.

За минувшее лето ребята из «Дружинушки» научились многому и, конечно же, подружились друг с другом.

- Мы уже понимаем друг друга с полуслова, обмениваясь кодовыми подсказками и словами, - говорит Евгения. - У нас появились какие-то свои выражения, мемы и шутки. Например, «идем маньячить» - означает «идем собирать детей на мероприятие»; «будем ссориться» - значит, мы собираемся разыграть небольшой спектакль, чтобы заинтересовать детей; «картошки захотелось!» - говорим перед игрой с мячиком.

Елизавета идет в этом году в восьмой класс, она с детства мечтает стать учителем начальных классов. Евгения — на класс младше. Она обожает детей, но собирается идти учиться на актерское мастерство. Юные «царевны» — очень веселые, артистичные и обаятельные, а игры с малышами в течение лета, похоже, пошли им только на пользу.

- Каждая такая встреча — это целый маленький спектакль с импровизацией, - рассказывает Женя. - Мы стараемся сразу же найти с детьми общий язык. Его очень тяжело найти и очень легко потерять. Важно не выходить из образа, потому что может потеряться эта тоненькая связь с детьми. Ребенок должен увидеть во мне не девочку Женю, которая ходит в школу, а царевну Евгению из сказки...

Завершающая игровая программа этого лета началась с танцевальной разминки, а закончилась прощальным танцевальным флешмобом, который волонтеры разучивали с ребятишками на протяжении всего лета. А потом все дети по традиции получили сладкие призы и сертификаты участников, радостно демонстрируя их своим довольным родителям.

Юлия Лысанюк

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