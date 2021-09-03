Нескучное лето вместе с «Дружинушкой

Нескучное лето вместе с «Дружинушкой

В последний день лета на площадке «Юность» состоялась завершающая игровая программа «Дружинушки» команды волонтеров из Гатчинского Дворца молодежи. На протяжении всех трех летних месяцев «Дружинушка» путешествовала по городским площадкам, от души развлекая юных гатчинцев.

Рубрики : Образование     03 Sep 2021

Этих веселых и находчивых юношей и девушек из клуба «ТИМ-ГДМ» гатчинская ребятня прекрасно запомнила еще по прошлым летним сезонам. Этим летом ребята вернулись на детские площадки Гатчины в новых образах царевичей и царевен из русских народных сказок.

Летний сезон 2021 года «Дружинушка» открыла 1 июня, в День защиты детей, приняв участие в организации детского праздника и представив детям новую игровую программу «Весёлое лето с гатчинской «Дружинушкой». Игровая программа «Дружинушки» проходила в Гатчине каждый вторник и четверг.

- В этом году мы играли в русские народные игры, - рассказала руководитель клуба «ТИМ-ГДМ» Людмила Лазаревская. - Они простые, доступные, не требуют особого реквизита. Получается, мы ушли, а игры остались, и ребята могут продолжать играть в них сами. Всю программу, включая элементы театрализации, ребята придумывали и проводили сами.

- Привет! Давай знакомиться! - так встречают всех незнакомых ребятишек волшебные царевны и царевичи из «Дружинушки». Незнакомых, кстати, не так уж и много. Как говорят ребята, у них уже образовался целый фан-клуб из детей, которые стараются приходить к ним на каждую игру.

- Дети реально верят в чудо и ждут нас всегда с огромным нетерпением, - говорит «царевна» Евгения. - Им такие игры приносят радость, а для нас это тоже какой-то свой праздник. Мне кажется, что такую отдачу, какую можно получить от маленьких детей, которые пришли поиграть, больше ни от кого не получишь. Дети очень внимательны и сразу замечают какие-то вещи. Они засыпают нас вопросами: а что ты делаешь? Это у тебя телефон? Мы отвечаем, что все это у нас волшебное.

- Есть такие ребята, которые очень стесняются, их трудно разыграть, - говорит «царевна» Елизавета. - На первых играх это было особенно сложно, и мы иногда не знали, что делать. Потом мы поняли, что достаточно увлечь самых смелых, и за ними тут же потянутся другие дети. Если кто-то стесняется, можно подойти к нему, постоять рядом, поговорить.

За минувшее лето ребята из «Дружинушки» научились многому и, конечно же, подружились друг с другом.

- Мы уже понимаем друг друга с полуслова, обмениваясь кодовыми подсказками и словами, - говорит Евгения. - У нас появились какие-то свои выражения, мемы и шутки. Например, «идем маньячить» - означает «идем собирать детей на мероприятие»; «будем ссориться» - значит, мы собираемся разыграть небольшой спектакль, чтобы заинтересовать детей; «картошки захотелось!» - говорим перед игрой с мячиком.

Елизавета идет в этом году в восьмой класс, она с детства мечтает стать учителем начальных классов. Евгения — на класс младше. Она обожает детей, но собирается идти учиться на актерское мастерство. Юные «царевны» — очень веселые, артистичные и обаятельные, а игры с малышами в течение лета, похоже, пошли им только на пользу.

- Каждая такая встреча — это целый маленький спектакль с импровизацией, - рассказывает Женя. - Мы стараемся сразу же найти с детьми общий язык. Его очень тяжело найти и очень легко потерять. Важно не выходить из образа, потому что может потеряться эта тоненькая связь с детьми.  Ребенок должен увидеть во мне не девочку Женю, которая ходит в школу, а царевну Евгению из сказки...

Завершающая игровая программа этого лета началась с танцевальной разминки, а закончилась прощальным танцевальным флешмобом, который волонтеры разучивали с ребятишками на протяжении всего лета. А потом все дети по традиции получили сладкие призы и сертификаты участников, радостно демонстрируя их своим довольным родителям.

Юлия Лысанюк

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