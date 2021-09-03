Нескучное лето вместе с «Дружинушкой

Этих веселых и находчивых юношей и девушек из клуба
«ТИМ-ГДМ» гатчинская ребятня прекрасно запомнила еще по прошлым летним сезонам.
Этим летом ребята вернулись на детские площадки Гатчины в новых образах
царевичей и царевен из русских народных сказок.
Летний
сезон 2021 года «Дружинушка» открыла 1 июня, в День защиты детей, приняв
участие в организации детского праздника и представив детям новую игровую
программу «Весёлое лето с гатчинской «Дружинушкой». Игровая программа
«Дружинушки» проходила в Гатчине каждый вторник и четверг.
- В этом году мы играли в русские народные игры, -
рассказала руководитель клуба «ТИМ-ГДМ» Людмила Лазаревская. - Они простые,
доступные, не требуют особого реквизита. Получается, мы ушли, а игры остались,
и ребята могут продолжать играть в них сами. Всю программу, включая элементы
театрализации, ребята придумывали и проводили сами.
- Привет! Давай знакомиться! - так встречают всех
незнакомых ребятишек волшебные царевны и царевичи из «Дружинушки». Незнакомых,
кстати, не так уж и много. Как говорят ребята, у них уже образовался целый
фан-клуб из детей, которые стараются приходить к ним на каждую игру.
- Дети реально верят в чудо и ждут нас всегда с
огромным нетерпением, - говорит «царевна» Евгения. - Им такие игры приносят
радость, а для нас это тоже какой-то свой праздник. Мне кажется, что такую
отдачу, какую можно получить от маленьких детей, которые пришли поиграть,
больше ни от кого не получишь. Дети очень внимательны и сразу замечают какие-то
вещи. Они засыпают нас вопросами: а что ты делаешь? Это у тебя телефон? Мы
отвечаем, что все это у нас волшебное.
- Есть такие ребята, которые очень стесняются, их
трудно разыграть, - говорит «царевна» Елизавета. - На первых играх это было
особенно сложно, и мы иногда не знали, что делать. Потом мы поняли, что
достаточно увлечь самых смелых, и за ними тут же потянутся другие дети. Если
кто-то стесняется, можно подойти к нему, постоять рядом, поговорить.
За минувшее лето ребята из «Дружинушки» научились
многому и, конечно же, подружились друг с другом.
- Мы уже понимаем друг друга с полуслова, обмениваясь
кодовыми подсказками и словами, - говорит Евгения. - У нас появились какие-то
свои выражения, мемы и шутки. Например, «идем маньячить» - означает «идем
собирать детей на мероприятие»; «будем ссориться» - значит, мы собираемся
разыграть небольшой спектакль, чтобы заинтересовать детей; «картошки
захотелось!» - говорим перед игрой с мячиком.
Елизавета идет в этом году в восьмой класс, она с
детства мечтает стать учителем начальных классов. Евгения — на класс младше.
Она обожает детей, но собирается идти учиться на актерское мастерство. Юные
«царевны» — очень веселые, артистичные и обаятельные, а игры с малышами в
течение лета, похоже, пошли им только на пользу.
- Каждая такая встреча — это целый маленький спектакль
с импровизацией, - рассказывает Женя. - Мы стараемся сразу же найти с детьми
общий язык. Его очень тяжело найти и очень легко потерять. Важно не выходить из
образа, потому что может потеряться эта тоненькая связь с детьми. Ребенок должен увидеть во мне не девочку
Женю, которая ходит в школу, а царевну Евгению из сказки...
Завершающая
игровая программа этого лета началась с танцевальной разминки, а закончилась
прощальным танцевальным флешмобом, который волонтеры разучивали с ребятишками
на протяжении всего лета. А потом все дети по традиции получили сладкие призы и
сертификаты участников, радостно демонстрируя их своим довольным родителям.
Юлия Лысанюк
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