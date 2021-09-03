Талантливые семьи выступили на фестивале «День детства»

Виновников торжества приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, председатель регионального отделения «Союза женщин России» Татьяна Толстова, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, глава администрации Сусанинского поселения Константин Морин, глава Вырицкого поселения Олег Белов, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда и директор курорта «Gatchina Gardens» Наталья Осетрова.

Почетные гости поблагодарили участников праздника за отличный пример того, как нужно строить настоящую семью, большой вклад в улучшение демографической ситуации в Ленинградской области, хорошее воспитание детей и пожелали им большого семейного счастья.

Ежегодный фестиваль «День детства» – это отличная возможность продемонстрировать таланты каждого члена семьи. Именно поэтому на мероприятии семьи с удовольствием проводили мастер-классы для всех участников и рассказывали о хобби, которые объединяют семьи. Это рукоделие, спортивные достижения, обучающие игры и многое другое.

Так, семья Михайловых из Рождественского поселения провела мастер-класс по конструированию и вязанию на коклюшках.

Пудостьское поселение делегировало на праздник семью Осиповых. Для гостей фестиваля они подготовили рассказ о полезных продуктах «Хлеб – всему голова» и настольные народные игры.

Из Новосветского поселения приехала семья Перемкуловых. Они провели мастер-класс по раскраске глиняных фигурок.

Город Коммунар представила на фестивале многодетная семья Клюевых. На фестивале они учили всех желающих делать фигурки и букеты из шаров.

Семья Годлевских из Вырицкого поселения открыла на фестивале настоящую мастерскую народных танцев.

Сразу несколько семей провели мастер-классы по вязанию на спицах и крючком, а заодно и рассказали о своих семейных ценностях. Это семья Семеновых из Войсковицкого поселения, а также семья Суходольских из Сиверского поселения.

Большеколпанское поселение представила по-настоящему спортивная семья Зеленковых.

Своими прекрасными навыками по изготовлению картин из пайеток, поделок из синтепона и алмазной мозаики поделилась семья Степановых из Дружногорского поселения.

Выставку иван-чая и оригами подготовила семья Кургановых из столицы Ленинградской области.

Самым маленьким гостям понравилось рисование пальчиковыми красками, мастер-класс по которому провели члены семьи Михалевых из Кобринского поселения.

Свою необычную Жар-Птицу представила семья Девяткиных из Елизаветинского поселения.

Изготовлением кукол-оберегов и плетением венков занимаются члены семьи Терещенко из Веревского поселения. Еще одна семья, которая любит делать кукол, - семья Дмитрия Александровича и Любови Юрьевны Богдановых из Сяськелевского поселения.

Бисероплетением увлекаются члены семьи Дмитрия Евгеньевича и Анны Владимировны Свиридовых из Таицкого поселения.

Свои поделки на фестивале «День детства» продемонстрировала многодетная семья Хюннинен из Пудомягского поселения.

Сусанинское поселение представила семья Мамедовых, в которой воспитывается восемь детей, шесть из них – опекаемые. Мама – Елена Анатольевна – член родительского комитета школы, любит шить, вязать, занимается рукоделием с детьми в Сусанинском КДЦ.

Для самых маленьких участников фестиваля «День детства» его организаторы подготовили интересную игровую программу, угощения и подарки. За концертную программу отвечали творческие коллективы Гатчинского района.

Проект «День детства» реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Законодательного собрания и комитета по печати региона.

Ирина Хрусталёва