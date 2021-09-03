Вклад гатчинских спортсменов в серебро сборной

Финальные соревнования
Спартакиады проходили с 15 мая по 29 августа в 13 регионах России по 41 виду
спорта в 55 спортивных дисциплинах.
В активе ленинградских спортсменов четыре
золотые, три серебряные и две бронзовые медали. По итогам соревнований сборная нашего
региона заработала 669 очков, уступив золото Спартакиады команде из Югры
Ханты-Мансийского автономного округа, которая заработала 741 очко. На третьем
месте – Пензенская область (607 очков).
В сборную команду Ленинградской области,
представлявшую регион на V летней Спартакиаде молодежи России во II группе
среди субъектов РФ – с населением до 2 млн человек, вошли 142
спортсмена. Ленинградские атлеты приняли участие в 23 спортивных дисциплинах по
21 виду спорта.
Гатчинский район в сборной команде
Ленинградской области представляли Максим Гребнев, который стал победителем
соревнований по настольному теннису (одиночный разряд, юниоры), Максим Миллер –
бронзовый призер соревнований по скалолазанию (лазание на трудность, юниоры), а
также Анастасия Колиш, Екатерина Волненко и Зинаида Москалева – победители в
соревнованиях по настольному теннису (командные соревнования, юниорки).