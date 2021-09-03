Вклад гатчинских спортсменов в серебро сборной

Финальные соревнования Спартакиады проходили с 15 мая по 29 августа в 13 регионах России по 41 виду спорта в 55 спортивных дисциплинах.

В активе ленинградских спортсменов четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. По итогам соревнований сборная нашего региона заработала 669 очков, уступив золото Спартакиады команде из Югры Ханты-Мансийского автономного округа, которая заработала 741 очко. На третьем месте – Пензенская область (607 очков).

В сборную команду Ленинградской области, представлявшую регион на V летней Спартакиаде молодежи России во II группе среди субъектов РФ – с населением до 2 млн человек, вошли 142 спортсмена. Ленинградские атлеты приняли участие в 23 спортивных дисциплинах по 21 виду спорта.

Гатчинский район в сборной команде Ленинградской области представляли Максим Гребнев, который стал победителем соревнований по настольному теннису (одиночный разряд, юниоры), Максим Миллер – бронзовый призер соревнований по скалолазанию (лазание на трудность, юниоры), а также Анастасия Колиш, Екатерина Волненко и Зинаида Москалева – победители в соревнованиях по настольному теннису (командные соревнования, юниорки).