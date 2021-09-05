«Гатчинская правда» - победитель регионального конкурса «МедиаТЭК» - 2021

В этом
году победители регионального этапа определялись в двух конкурсных номинациях.
В номинации современное развитие ТЭК победила газета «Гатчинская правда». Максимальные
баллы жюри получили публикации журналиста Татьяны Можаевой, представившей на
конкурс медиапроект «Тепловые сети»: наши кадры решают все». В номинации
энергоэффективность и энергосбережение победили коллеги из Выборга, медиагруппа
«Наш город» (главный редактор Марина Чусова).
Церемония награждения победителей состоялась
4 сентября в Тосно на ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения и
экологии «Вместе ярче – 2021».
В
прошлом году фестиваль #ВместеЯрче проходил в Гатчине. На открытии фестиваля в
Тосно горожан и гостей приветствовал председатель комитета ЖКХ Гатчинского
района Александр Супренок. Он передал символический ключ фестиваля Тосненскому
району, после чего на главной сцене фестиваля началась торжественная церемония
награждения победителей и участников тематических конкурсов. Награды вручал
председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области Юрий Андреев.
Приятно
отметить, что среди тех, кто был отмечен грамотами и подарками, были и другие
гатчинцы. Так, в конкурсе «Лучший педагог по организации по воспитанию культуры
энергосбережения среди учащихся Ленинградской области» грамота за участие вручена
педагогу Информационно-методического
центра Гатчинского района Ольге Кучиной.
Напомним,
что Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года. Его основная цель
– стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области
информационного освещения своей деятельности, поддержка проектов, связанных с
популяризацией профессий ТЭК, повышение значимости труда энергетиков. В
конкурсе участвуют средства массовой информации, журналисты, блогеры, отделы по
связям с общественностью компаний ТЭК.Лучшие медиапроекты регионального этапа
направляются на федеральный этап конкурса «МедиаТЭК».