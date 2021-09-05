«Гатчинская правда» - победитель регионального конкурса «МедиаТЭК» - 2021

В этом году победители регионального этапа определялись в двух конкурсных номинациях. В номинации современное развитие ТЭК победила газета «Гатчинская правда». Максимальные баллы жюри получили публикации журналиста Татьяны Можаевой, представившей на конкурс медиапроект «Тепловые сети»: наши кадры решают все». В номинации энергоэффективность и энергосбережение победили коллеги из Выборга, медиагруппа «Наш город» (главный редактор Марина Чусова).

Церемония награждения победителей состоялась 4 сентября в Тосно на ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче – 2021».

В прошлом году фестиваль #ВместеЯрче проходил в Гатчине. На открытии фестиваля в Тосно горожан и гостей приветствовал председатель комитета ЖКХ Гатчинского района Александр Супренок. Он передал символический ключ фестиваля Тосненскому району, после чего на главной сцене фестиваля началась торжественная церемония награждения победителей и участников тематических конкурсов. Награды вручал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

Приятно отметить, что среди тех, кто был отмечен грамотами и подарками, были и другие гатчинцы. Так, в конкурсе «Лучший педагог по организации по воспитанию культуры энергосбережения среди учащихся Ленинградской области» грамота за участие вручена педагогу Информационно-методического центра Гатчинского района Ольге Кучиной.

Напомним, что Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года. Его основная цель – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, поддержка проектов, связанных с популяризацией профессий ТЭК, повышение значимости труда энергетиков. В конкурсе участвуют средства массовой информации, журналисты, блогеры, отделы по связям с общественностью компаний ТЭК.Лучшие медиапроекты регионального этапа направляются на федеральный этап конкурса «МедиаТЭК».