151 год «всероссийскому гатчинскому жителю»

В субботу, 4 сентября, в Гатчине на Театральной площади развернулся праздник – с театральным представлением, музыкой, угощением и развлечениями. На площади раскинулись шатры: угощали чаем с баранками и медовухой, торговали изделиями народных промыслов, устраивали игры и викторины для детей, шоу силачей. Художники рисовали шаржи на всех желающих. В отдельной палатке была представлена выставка детских рисунков по произведением Куприна. Все юные участники получили дипломы и сувениры.

Настоящим украшением праздника стали персонажи в костюмах купринской эпохи: артисты гатчинского театра «За углом» перевоплотились в литературных героев. Они бродили среди публики, как путешественники во времени, и гости праздника спешили сделать ретро-фото.

Под девизом: «Слово – искра в движении сердца» состоялся традиционный литературный конкурс «Битва поэтов». Для всех желающих проводились экскурсии по историческому центру города, о котором Куприн сказал: «Нет дня, чтобы я не вспоминал о Гатчине».

На сцене шло музыкально-литературное действие, посвященное «всероссийскому гатчинскому жителю». Был представлен моноспектакль «Печать на сердце моем» по мотивам повести Куприна «Суламифь». К сожалению, подвела погода: немного солнца в холодный сырой день…

Екатерина Дзюба