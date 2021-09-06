151 год «всероссийскому гатчинскому жителю»

В
субботу, 4 сентября, в Гатчине на Театральной площади развернулся праздник – с
театральным представлением, музыкой, угощением и развлечениями. На площади
раскинулись шатры: угощали чаем с баранками и медовухой, торговали изделиями
народных промыслов, устраивали игры и викторины для детей, шоу силачей. Художники
рисовали шаржи на всех желающих. В отдельной палатке была представлена выставка
детских рисунков по произведением Куприна. Все юные участники получили дипломы
и сувениры.
Настоящим
украшением праздника стали персонажи в костюмах купринской эпохи: артисты
гатчинского театра «За углом» перевоплотились в литературных героев. Они
бродили среди публики, как путешественники во времени, и гости праздника
спешили сделать ретро-фото.
Под
девизом: «Слово – искра в движении сердца» состоялся традиционный литературный
конкурс «Битва поэтов». Для всех желающих проводились экскурсии по
историческому центру города, о котором Куприн сказал: «Нет дня, чтобы я не
вспоминал о Гатчине».
На
сцене шло музыкально-литературное действие, посвященное «всероссийскому
гатчинскому жителю». Был представлен моноспектакль «Печать на сердце моем» по
мотивам повести Куприна «Суламифь». К сожалению, подвела погода: немного солнца
в холодный сырой день…
Екатерина Дзюба