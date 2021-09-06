«Битва поэтов»-2021: корона победителя отправилась в Петербург

Конкурс «Битва поэтов» проходит в рамках ежегодного городского Купринского праздника уже в пятый раз. Организаторы конкурса - редакция районной газеты «Уездные вести» - по традиции объявили о нем 6 июня, в день рождения Пушкина. В конкурсе могут принять участие 20 человек, которые первыми успели подать заявку. Это не случайное условие: организаторы «Битвы» убеждены, что каждый может решить сам, имеет ли он право на публичное выступление. «Самоцензура — это самый мощный ограничитель», — считают они.

Претенденты на поэтический «трон»

На пятую «Битву поэтов» заявки подали 11 мужчин и 9 женщин. Среди них - девять жителей Петербурга, семь человек — из Гатчинского района и два поэта - из Гатчины. Также зарегистрировались один представитель Волосово и два участника из других субъектов федерации — Тулы и Кирова.

Интересно, что за минувшие пять лет гендерный баланс конкурса ощутимо сдвинулся в сторону сильного пола (в первой «Битве» участвовали 6 представителей сильного пола и четырнадцать — прекрасного). Впервые титул «Короля поэтов» достался мужчине в 2020 году: это был молодой москвич Александр Хан.

Интересным оказалось решение организаторов конкурса в плане подбора членов жюри. На этот раз ими должны были стать все предыдущие «короли поэзии». В итоге в судейском жюри оказались трое - Елизавета Клейн (Санкт-Петербург, 2018 год), Стефания Данилова (Санкт-Петербург, 2019 год), Александр Хан (Москва, 2020 год). (Самый первый Король поэтов — Юлия Колбенева из Гатчины, к сожалению, в этот раз не смогла присутствовать на «Битве поэтов».)

Наследники «голубой поэтической крови»

На этот раз «Битва поэтов» проходила в непривычном для Купринского праздника месте — на Театральной площади в Гатчине. Несмотря на ненастную погоду, конкурс все же состоялся. Претенденты на поэтический «трон» и их поклонники проявили настоящие «боевые» качества, включая особое свойство «голубой поэтической крови» - идти до конца.

Королем поэтов, по единогласному решению жюри, стал Владимир Калиманов (Санкт-Петербург). Помимо почетного статуса, победитель конкурса также получает право на публикацию подборки своих стихотворений в одном из номеров газеты «Уездные вести».

Владимир Калиманов также стал победителем во второй по статусу номинации конкурса «Любимец публики». Ему были вручены специальный диплом и приз, учрежденные организаторами фестиваля «Дни Куприна в Гатчине» - комитетом по туризму и культуре Гатчинского района.

Помимо главного приза — Золотой короны поэзии, в этот день вручались и другие награды. Так, специальный приз, учрежденный Королем поэтов-2019 Стефанией Даниловой, достался Горицвету Артимиру (Санкт-Петербург) - «За взгляд на вещи, на которые обычно не смотрят». Приз «За тонкий поэтический вкус и чувство меры» был присужден Дмитрию Бобылеву (Санкт-Петербург) — от гатчинской компании «Как сыр в масле».

Специальный приз, учрежденный газетой «Гатчинская правда», был вручен главе Вырицкого поселения Олегу Белову (д. Озерешно, Гатчинский район»). Диплом в номинации «За социальную значимость поэтических строк» был присужден ему за отклик на злободневные темы, высокий градус социальной значимости, за стихи, в которых отражается время. В качестве приза Олегу Владимировичу была вручена годовая подписка на газету «Гатчинская правда».

Специальные призы получили также Аглая Соловьева (г. Киров) - «За радость удивления», Юлия Андрианова (г. Гатчина) - «За точно сказанное слово о любви», и другие участники «Битвы поэтов».

Памяти Виктора Сосноры

Замечательной традицией гатчинского поэтического конкурса стало посвящение каждой «Битвы поэтов» какому-либо поэту, связанному с Гатчиной или Петербургом. В прошлые годы героями «Битвы» были Виктор Шутилов, Александр Кушнер, Николай Терентьев, поэты Серебряного века, писавшие о Гатчине и её предместьях. По условиям «Битвы поэтов», каждый ее участник должен прочитать во время поэтических состязаний выбранное им стихотворение этого поэта.

«Битва поэтов»-2021 была посвящена ленинградскому и петербургскому поэту Виктору Сосноре, которому в этом году могло бы исполниться 85 лет. Друзья и родственники учредили приз «За чуткую настройку на поэтическую волну Виктора Сосноры», который вручается за чтение его стихотворения. Также участники «Битвы поэтов» в качестве домашнего задания должны были сочинить акростих на имя ВИКТОР.

Приводим здесь акростих на имя Виктора Сосноры, который сочинил Король поэтов-2021 Владимир Калиманов:

Высоцкий, как всегда, всë знал и написал заранее.

И то его «Укоротить поэта! — вывод ясен»

Конечно же впитали мы с рождения и ясель.

Тропой идём, указанной нам сверху, по бараньи,

Оттачивая навыки, преображаясь в гранях.

Решительно не замечая грязи...