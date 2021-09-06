«Битва поэтов»-2021: корона победителя отправилась в Петербург

Конкурс
«Битва поэтов» проходит в рамках ежегодного городского Купринского праздника
уже в пятый раз. Организаторы конкурса - редакция районной газеты «Уездные
вести» - по традиции объявили о нем 6 июня, в день рождения Пушкина. В конкурсе
могут принять участие 20 человек, которые первыми успели подать заявку. Это не
случайное условие: организаторы «Битвы» убеждены, что каждый может решить сам,
имеет ли он право на публичное выступление. «Самоцензура — это самый мощный
ограничитель», — считают они.
Претенденты
на поэтический «трон»
На
пятую «Битву поэтов» заявки подали 11 мужчин и 9 женщин. Среди них - девять
жителей Петербурга, семь человек — из Гатчинского района и два поэта - из
Гатчины. Также зарегистрировались один представитель Волосово и два участника
из других субъектов федерации — Тулы и Кирова.
Интересно,
что за минувшие пять лет гендерный баланс конкурса ощутимо сдвинулся в сторону
сильного пола (в первой «Битве» участвовали 6 представителей сильного пола и
четырнадцать — прекрасного). Впервые титул «Короля
поэтов» достался мужчине в 2020 году: это был молодой москвич Александр Хан.
Интересным
оказалось решение организаторов конкурса в плане подбора членов жюри. На этот
раз ими должны были стать все предыдущие «короли поэзии». В итоге в судейском
жюри оказались трое - Елизавета Клейн (Санкт-Петербург, 2018 год), Стефания
Данилова (Санкт-Петербург, 2019 год), Александр Хан (Москва, 2020 год). (Самый
первый Король поэтов — Юлия Колбенева из Гатчины, к сожалению, в этот раз не
смогла присутствовать на «Битве поэтов».)
Наследники
«голубой поэтической крови»
На
этот раз «Битва поэтов» проходила в непривычном для Купринского праздника месте
— на Театральной площади в Гатчине. Несмотря на ненастную погоду, конкурс все
же состоялся. Претенденты на поэтический «трон» и их поклонники проявили
настоящие «боевые» качества, включая особое свойство «голубой поэтической
крови» - идти до конца.
Королем
поэтов, по единогласному решению жюри, стал Владимир Калиманов
(Санкт-Петербург). Помимо почетного статуса, победитель конкурса также получает
право на публикацию подборки своих стихотворений в одном из номеров газеты
«Уездные вести».
Владимир
Калиманов также стал победителем во второй по статусу номинации конкурса
«Любимец публики». Ему были вручены специальный диплом и приз, учрежденные
организаторами фестиваля «Дни Куприна в Гатчине» - комитетом по туризму и
культуре Гатчинского района.
Помимо
главного приза — Золотой короны поэзии, в этот день вручались и другие награды.
Так, специальный приз, учрежденный Королем поэтов-2019 Стефанией Даниловой,
достался Горицвету Артимиру (Санкт-Петербург) - «За взгляд на вещи, на которые
обычно не смотрят». Приз «За тонкий поэтический вкус и чувство меры» был
присужден Дмитрию Бобылеву (Санкт-Петербург) — от гатчинской компании «Как сыр
в масле».
Специальный
приз, учрежденный газетой «Гатчинская правда», был вручен главе Вырицкого
поселения Олегу Белову (д. Озерешно, Гатчинский район»). Диплом в номинации «За
социальную значимость поэтических строк» был присужден ему за отклик на
злободневные темы, высокий градус социальной значимости, за стихи, в которых
отражается время. В качестве приза Олегу Владимировичу была вручена годовая
подписка на газету «Гатчинская правда».
Специальные
призы получили также Аглая Соловьева (г. Киров) - «За радость удивления», Юлия
Андрианова (г. Гатчина) - «За точно сказанное слово о любви», и другие
участники «Битвы поэтов».
Памяти
Виктора Сосноры
Замечательной
традицией гатчинского поэтического конкурса стало посвящение каждой «Битвы
поэтов» какому-либо поэту, связанному с Гатчиной или Петербургом. В прошлые
годы героями «Битвы» были Виктор Шутилов, Александр Кушнер, Николай Терентьев,
поэты Серебряного века, писавшие о Гатчине и её предместьях. По условиям «Битвы
поэтов», каждый ее участник должен прочитать во время поэтических состязаний
выбранное им стихотворение этого поэта.
«Битва
поэтов»-2021 была посвящена ленинградскому и петербургскому поэту Виктору
Сосноре, которому в этом году могло бы исполниться 85 лет. Друзья и
родственники учредили приз «За чуткую настройку на поэтическую волну Виктора
Сосноры», который вручается за чтение его стихотворения. Также участники «Битвы
поэтов» в качестве домашнего задания должны были сочинить акростих на имя
ВИКТОР.
Приводим
здесь акростих на имя Виктора Сосноры, который сочинил Король поэтов-2021
Владимир Калиманов:
Высоцкий, как всегда, всë знал и написал заранее.
И то его «Укоротить поэта! — вывод ясен»
Конечно же впитали мы с рождения и ясель.
Тропой идём, указанной нам сверху, по бараньи,
Оттачивая навыки, преображаясь в гранях.
Решительно не замечая грязи...