День города Гатчины – на Дворцовой площади

Что запланировано на этот праздничный день, на что стоит посмотреть и в чем поучаствовать - представил председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.

Как отметил Сергей Юрьевич, остается неизменным как слоган праздника - «Славься, Гатчина!», так и его традиционные составляющие.

В 10 утра – торжественное возложение цветов к стеле «Гатчина – город воинской славы».

По традиции спортсмены преподнесут любимому городу свои новые победы. Легкоатлетическая эстафета стартует в 13 часов на стадионе института ГИЭФПТ (ул. Рощинская, 5).

В Санкт-Петербурге в честь юбилея Гатчины будет дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который в 15 часов увидит весь город. На центральной площадке праздника знаменательный выстрел будет показан на экранах, которые установят рядом с главной сценой. После этого начнется праздничное действо.

К сожалению, из-за того, что Гатчина в красной зоне, не разрешили проводить шествие. Хотя планы по его проведению были очень масштабные.

Большое праздничное пространство развернется не только на Дворцовой площади, но и рядом. На Красноармейском проспекте и на аллее Павла Первого гатчинцев и гостей города будут ждать детский городок, праздничная торговля и мастер-классы.

Первым на сцене будет представлен театрализованный пролог, рассказывающий об истории Гатчины. Торжественная часть начнется с приветствия от почетных гостей. Ожидается приезд губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Впервые планируется участие молдавского побратима Гатчины – Кишинева, в том числе приезд консула и выступление творческие коллективов столицы Молдавии.

В программе праздника большой концерт гатчинских коллективов. Нужно отметить, что среди местных музыкантов, солистов, творческих коллективов желающих выступить в День города всегда много

В концертной программе запланировано выступление звезд отечественной эстрады. В честь 225-летия Гатчины на Дворцовой площади выступят группа «Белый орел» и популярная певица, композитор и автор-исполнитель Рита Дакота. Имя еще одной звезды, которая приедет в Гатчину, пока не раскрывается.

В финале (21.30) планируется большой праздник огня и фейерверков «Виват, Гатчина!» Феерическое получасовое действо развернется также на плацу.

Конечно же, мероприятия, посвященные присвоению Гатчине статуса города, проходят не один день, а практически целый год: презентация новых книг о Гатчине, концерт выпускников музыкальных школ, различные фестивали, спортивные турниры, выставки.

Так, выставка «Гатчина столичная» уже проходит в Петропавловской крепости. Там представлено более 130 работ гатчинских художников. Это творческая визитная карточка Гатчины и, безусловно, прекрасный способ привлечения туристов. Выставка, посвященная 225-летию Гатчины, вошли в единый билет посещения Петропавловской крепости. Многие туристы, посещая Петропавловку, увидят Гатчину. Выставка будет работать до ноября, и за это время, с учетом противоэпидемических ограничений, картины гатчинских художников увидят около 40 тысяч жителей Петербурга и гостей города, которые поймут, что в Гатчину нужно съездить обязательно.

Если кульминация народного гуляния в этом году приходится на вторую неделю сентября, то апогей всего торжества, как всегда, на 22 ноября - день, когда Император Павел Петрович подписал исторический указ о присвоении Гатчине статуса города. На 22 ноября тоже готовятся сюрпризы, о которых мы узнаем ближе к этой дате.



