День города Гатчины – на Дворцовой площади

Что
запланировано на этот праздничный день, на что стоит посмотреть и в чем
поучаствовать - представил председатель комитета по культуре и туризму
Гатчинского района Сергей Никитин.
Как
отметил Сергей Юрьевич, остается неизменным как слоган праздника - «Славься,
Гатчина!», так и его традиционные составляющие.
В
10 утра – торжественное возложение цветов к стеле «Гатчина – город воинской
славы».
По
традиции спортсмены преподнесут любимому городу свои новые победы. Легкоатлетическая
эстафета стартует в 13 часов на стадионе института ГИЭФПТ (ул. Рощинская, 5).
В
Санкт-Петербурге в честь юбилея Гатчины будет дан полуденный выстрел с
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который в 15 часов увидит весь
город. На центральной площадке праздника знаменательный выстрел будет показан
на экранах, которые установят рядом с главной сценой. После этого начнется праздничное
действо.
К
сожалению, из-за того, что Гатчина в красной зоне, не разрешили проводить
шествие. Хотя планы по его проведению были очень масштабные.
Большое
праздничное пространство развернется не только на Дворцовой площади, но и рядом.
На Красноармейском проспекте и на аллее Павла Первого гатчинцев и гостей города
будут ждать детский городок, праздничная торговля и мастер-классы.
Первым
на сцене будет представлен театрализованный пролог, рассказывающий об истории
Гатчины. Торжественная часть начнется с приветствия от почетных гостей.
Ожидается приезд губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Впервые
планируется участие молдавского побратима Гатчины – Кишинева, в том числе
приезд консула и выступление творческие коллективов столицы Молдавии.
В
программе праздника большой концерт гатчинских коллективов. Нужно отметить, что
среди местных музыкантов, солистов, творческих коллективов желающих выступить в
День города всегда много
В
концертной программе запланировано выступление звезд отечественной эстрады. В
честь 225-летия Гатчины на Дворцовой площади выступят группа «Белый орел» и
популярная певица, композитор и автор-исполнитель Рита Дакота. Имя еще одной
звезды, которая приедет в Гатчину, пока не раскрывается.
В
финале (21.30) планируется большой праздник огня и фейерверков «Виват,
Гатчина!» Феерическое получасовое действо развернется также на плацу.
Конечно
же, мероприятия, посвященные присвоению Гатчине статуса города, проходят не
один день, а практически целый год: презентация новых книг о Гатчине, концерт
выпускников музыкальных школ, различные фестивали, спортивные турниры, выставки.
Так,
выставка «Гатчина столичная» уже проходит в Петропавловской крепости. Там
представлено более 130 работ гатчинских художников. Это творческая визитная
карточка Гатчины и, безусловно, прекрасный способ привлечения туристов.
Выставка, посвященная 225-летию Гатчины, вошли в единый билет посещения Петропавловской
крепости. Многие туристы, посещая Петропавловку, увидят Гатчину. Выставка будет
работать до ноября, и за это время, с учетом противоэпидемических ограничений, картины
гатчинских художников увидят около 40 тысяч жителей Петербурга и гостей города,
которые поймут, что в Гатчину нужно съездить обязательно.
Если
кульминация народного гуляния в этом году приходится на вторую неделю сентября,
то апогей всего торжества, как всегда, на 22 ноября - день, когда Император Павел
Петрович подписал исторический указ о присвоении Гатчине статуса города. На 22
ноября тоже готовятся сюрпризы, о которых мы узнаем ближе к этой дате.