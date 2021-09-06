Диалог с властью

Что делается
в микрорайоне Антропшино в Коммунаре для борьбы с борщевиком? Можно ли усилить
деятельность с этим вредным растением?
Отвечает
администрация Гатчинского района Ленинградской области.
По информации администрации города Коммунар ежегодно
предусматривает средства местного бюджета на выполнение работ по обработке
территорий общего пользования от борщевика.
В 2021 году между администрацией и
комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области заключено соглашение на предоставление из областного
бюджета Ленинградской области в 2021 - 2022 годах бюджету Коммунара субсидий на
комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В соответствии с
заключенным соглашением в 2021 году проводится двукратная химическая обработка
территорий общего пользования, зараженных борщевиком, площадью 50 га на общую
сумму 253,6 тыс. рублей, из которых 228,
2 тыс. рублей – средства бюджета Ленинградской области. Кроме того, за счет
собственных средств бюджета города в 2021 году проводится трехкратная
механическая обработка территорий от борщевика площадью 39 га на сумму 325 тыс.
рублей.
Для уничтожения борщевика на земельных участках,
находящихся в частной собственности, сотрудниками администрации города проводятся регулярные рейды с
составлением протоколов об административном правонарушении в отношении
правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского.
Следует отметить, что максимальной эффективности
мероприятия по борьбе с борщевиком будут достигнуты по итогам проведения работ
по уничтожению борщевика на протяжении более 5 лет и при условии их проведения
на территории всех муниципальных образований.
Жители микрорайона Антропшино
города Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области просят решить
проблему с вывозом мусора. Отвечает комитет государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области.
Для предотвращения накопления отходов смешанного типа город Коммунар заключил муниципальный контракт на
выполнение работ по обустройству контейнерной площадки на пересечении улицы
Северная и переулка Строителей.
В рамках данного контракта будет обустроена новая контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных
отходов (далее – ТКО). В настоящее время администрацией города
Коммунар проводятся мероприятия по заключению муниципального
контракта на вывоз строительного мусора с территории города Коммунар. В целях мониторинга санитарного состояния мест
накопления ТКО, расположенных на территории города
Коммунар, совместно с представителями перевозчика сотрудниками
администрации проводятся регулярные осмотры территории. В адрес
регионального оператора по обращению с ТКО направлен запрос графика вывоза ТКО.
Комитет государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области сообщает, что в реестре мест (площадок)
накопления ТКО отсутствуют сведения о площадках, расположенных на ул.
Антропшинская. Жителями отдельных частных домовладений для складирования ТКО используются
контейнеры, размещенные вдоль территории Антропшинского кладбища, которые
регулярно вывозятся подрядной организацией регионального оператора АО
“Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области”. В
настоящее время администрацией города Коммунар ведутся работы по обустройству
контейнерной площадки вблизи ул. Антропшинская на пересечении ул. Северная и
пер. Строителей.
Жители города Коммунара Гатчинского района просят
сообщить сроки организации водоснабжения на улице Антропшинской.
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области.
ГУП «Водоканал
Ленинградской области» обратилось в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области с заявкой на получение субсидии из областного бюджета.
Средства планируется направить на проектно-изыскательские работы по объекту
«Строительство сетей водоснабжения частного сектора, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский район, Коммунар, ул. Антропшинская» в 2021 –
2022 годах. Сейчас заявка рассматривается комитетом.
Когда в автобусах, идущих из
Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, будет внедрена единая система оплаты,
например, «Подорожник», также, когда обяжут автобусных перевозчиков внедрить
голосовое информирование об остановках на маршруте?
Отвечает комитет
Ленинградской области по транспорту.
«Подорожник» в качестве проездного билета установлен Правительством
Санкт-Петербурга. В настоящее время в рамках реализации Соглашения о
распространении действия «Подорожника» Санкт-Петербурга на маршруты регулярных
перевозок пассажиров Ленинградской области осуществляется поэтапное внедрение
билета на областных маршрутах. Внедрение «Подорожника» осуществляется
компаниями-перевозчиками в добровольном порядке за счет собственных средств. На
сегодняшний день оплатить проезд «Подорожником» можно на 11 маршрутах (№№ 105А,
181, 401, 402, 521, 596Б, 635, 650Б, 687, 692 и 692А), обслуживаемых ООО
«Вест-Сервис», на 18 маршрутах (№№ 205, 205А, 401А, 403, 413, 434, 439, 441,
444, 447, 448, 530, 555А, 671, 673, 676, 678 и 690), обслуживаемых ООО «АТП
Барс-2», на 2 маршрутах (№№ 596А и 885), обслуживаемых ООО «Питеравто».
В
соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31 января 2017 года № НА-19-р
«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом» требование об оборудовании
салонов автобусов речевыми информаторами включается Комитетом в конкурсную
документацию при проведении конкурсов по отбору перевозчиков на маршруты
Ленинградской области.