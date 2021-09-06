Диалог с властью

Что делается в микрорайоне Антропшино в Коммунаре для борьбы с борщевиком? Можно ли усилить деятельность с этим вредным растением?

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

По информации администрации города Коммунар ежегодно предусматривает средства местного бюджета на выполнение работ по обработке территорий общего пользования от борщевика.

В 2021 году между администрацией и комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области заключено соглашение на предоставление из областного бюджета Ленинградской области в 2021 - 2022 годах бюджету Коммунара субсидий на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В соответствии с заключенным соглашением в 2021 году проводится двукратная химическая обработка территорий общего пользования, зараженных борщевиком, площадью 50 га на общую сумму 253,6 тыс. рублей, из которых 228, 2 тыс. рублей – средства бюджета Ленинградской области. Кроме того, за счет собственных средств бюджета города в 2021 году проводится трехкратная механическая обработка территорий от борщевика площадью 39 га на сумму 325 тыс. рублей.

Для уничтожения борщевика на земельных участках, находящихся в частной собственности, сотрудниками администрации города проводятся регулярные рейды с составлением протоколов об административном правонарушении в отношении правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского.

Следует отметить, что максимальной эффективности мероприятия по борьбе с борщевиком будут достигнуты по итогам проведения работ по уничтожению борщевика на протяжении более 5 лет и при условии их проведения на территории всех муниципальных образований.

Жители микрорайона Антропшино города Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области просят решить проблему с вывозом мусора. Отвечает комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Для предотвращения накопления отходов смешанного типа город Коммунар заключил муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству контейнерной площадки на пересечении улицы Северная и переулка Строителей.

В рамках данного контракта будет обустроена новая контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). В настоящее время администрацией города Коммунар проводятся мероприятия по заключению муниципального контракта на вывоз строительного мусора с территории города Коммунар. В целях мониторинга санитарного состояния мест накопления ТКО, расположенных на территории города Коммунар, совместно с представителями перевозчика сотрудниками администрации проводятся регулярные осмотры территории. В адрес регионального оператора по обращению с ТКО направлен запрос графика вывоза ТКО.

Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области сообщает, что в реестре мест (площадок) накопления ТКО отсутствуют сведения о площадках, расположенных на ул. Антропшинская. Жителями отдельных частных домовладений для складирования ТКО используются контейнеры, размещенные вдоль территории Антропшинского кладбища, которые регулярно вывозятся подрядной организацией регионального оператора АО “Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области”. В настоящее время администрацией города Коммунар ведутся работы по обустройству контейнерной площадки вблизи ул. Антропшинская на пересечении ул. Северная и пер. Строителей.

Жители города Коммунара Гатчинского района просят сообщить сроки организации водоснабжения на улице Антропшинской.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

ГУП «Водоканал Ленинградской области» обратилось в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области с заявкой на получение субсидии из областного бюджета. Средства планируется направить на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство сетей водоснабжения частного сектора, расположенных по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Коммунар, ул. Антропшинская» в 2021 – 2022 годах. Сейчас заявка рассматривается комитетом.

Когда в автобусах, идущих из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, будет внедрена единая система оплаты, например, «Подорожник», также, когда обяжут автобусных перевозчиков внедрить голосовое информирование об остановках на маршруте?

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

«Подорожник» в качестве проездного билета установлен Правительством Санкт-Петербурга. В настоящее время в рамках реализации Соглашения о распространении действия «Подорожника» Санкт-Петербурга на маршруты регулярных перевозок пассажиров Ленинградской области осуществляется поэтапное внедрение билета на областных маршрутах. Внедрение «Подорожника» осуществляется компаниями-перевозчиками в добровольном порядке за счет собственных средств. На сегодняшний день оплатить проезд «Подорожником» можно на 11 маршрутах (№№ 105А, 181, 401, 402, 521, 596Б, 635, 650Б, 687, 692 и 692А), обслуживаемых ООО «Вест-Сервис», на 18 маршрутах (№№ 205, 205А, 401А, 403, 413, 434, 439, 441, 444, 447, 448, 530, 555А, 671, 673, 676, 678 и 690), обслуживаемых ООО «АТП Барс-2», на 2 маршрутах (№№ 596А и 885), обслуживаемых ООО «Питеравто».

В соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» требование об оборудовании салонов автобусов речевыми информаторами включается Комитетом в конкурсную документацию при проведении конкурсов по отбору перевозчиков на маршруты Ленинградской области.