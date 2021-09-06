Где отключат свет в Гатчинском районе 7 сентября

Где отключат свет в Гатчинском районе 7 сентября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     06 Sep 2021

07.09.21г. с 09:00 до 19:00

Вырицкое ГП:

д. Новинка, п. Новинка, д. Ракитино, д. Чаща, д. Кремено, д. Ольховец, д. Озерешно, д. Тарасино, д. Нестеркова, д. Воцко, п. Дальний

Сад-во «Малахит-5», сад-во «Дельфин», сад-во «Контакт», сад-во «Рапиткина», сад-во «София», сад-во «Ленгипротранс», сад-во «Энергия», СНТ «Рандэс», сад-во «Природа», сад-во «Аврора», СТ «Арсенал»

 

07.09.21г. с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово, квартал Урожай-2

п. Семрино, 1-3я линия, ул. Школьная, ул. Железнодорожная

 

07.09.21г. с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский

 

07.09.21г. с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

Сад-во «Волна», СНТ «Кобринское»

 

07.09.21г. с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Коммолово, ул. Верхняя 1-32

 

07.09.21г. с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Большое Ондрово

д. Малое Ондрово

д. Саванкюля

д. Кастино

д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Полевая

 

07.09.21г. с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Кемпелево

 

07.09.21г. с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы, ул. Массив Восточный

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