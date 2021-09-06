Где отключат свет в Гатчинском районе 7 сентября

07.09.21г. с 09:00 до 19:00
Вырицкое ГП:
д. Новинка, п. Новинка, д. Ракитино, д. Чаща, д. Кремено, д.
Ольховец, д. Озерешно, д. Тарасино, д. Нестеркова, д. Воцко, п. Дальний
Сад-во «Малахит-5», сад-во «Дельфин», сад-во «Контакт», сад-во «Рапиткина»,
сад-во «София», сад-во «Ленгипротранс», сад-во «Энергия», СНТ «Рандэс», сад-во
«Природа», сад-во «Аврора», СТ «Арсенал»
07.09.21г. с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, квартал Урожай-2
п. Семрино, 1-3я линия, ул. Школьная, ул. Железнодорожная
07.09.21г. с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский
07.09.21г. с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
Сад-во «Волна», СНТ «Кобринское»
07.09.21г. с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
д. Коммолово, ул. Верхняя 1-32
07.09.21г. с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Большое Ондрово
д. Малое Ондрово
д. Саванкюля
д. Кастино
д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Полевая
07.09.21г. с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Кемпелево
07.09.21г. с 10:00 до 17:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы, ул. Массив Восточный