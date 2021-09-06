Отопительный сезон стартует в сентябре

В соответствии с постановлением правительства РФ
№354 «Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг...» отопительный
сезон должен начинаться после пяти дней подряд, когда среднесуточная
температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Конкретные даты начала и
завершения отопительного сезона устанавливаются органами местного
самоуправления.
Но в Ленинградской области похолодания ждать не
будут — в ближайшие дни региональные органы власти направят в районы
рекомендации по началу отопительного сезона.
«По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы
начнем отопительный сезон раньше, не дожидаясь холодов. Сделаем так, чтобы
людям не пришлось мерзнуть ни дома, ни в социальных объектах. В ближайшие дни
комитет по топливно-энергетическому комплексу направит во все муниципальные образования
рекомендации по началу отопительного сезона уже на следующей неделе. Готовность
объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей,
на сегодняшний день превышает 90%», - подчеркнул заместитель председателя
правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому
комплексу Сергей Харлашкин.
Отопительный сезон традиционно для Ленинградской
области начнется с периодического протапливания. Тепло в большинстве населенных
пунктов будут подавать в холодную погоду и отключать при потеплении, чтобы не
было жарко. Первым делом батареи потеплеют в социальных объектах — детских
садах, школах, больницах. После этого отопление подадут в жилые дома. В
последнюю очередь предстоит подключить офисные, торговые, производственные
здания.