Отопительный сезон стартует в сентябре

В соответствии с постановлением правительства РФ №354 «Об утверждении правил предоставления коммунальных услуг...» отопительный сезон должен начинаться после пяти дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Конкретные даты начала и завершения отопительного сезона устанавливаются органами местного самоуправления.

Но в Ленинградской области похолодания ждать не будут — в ближайшие дни региональные органы власти направят в районы рекомендации по началу отопительного сезона.

«По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы начнем отопительный сезон раньше, не дожидаясь холодов. Сделаем так, чтобы людям не пришлось мерзнуть ни дома, ни в социальных объектах. В ближайшие дни комитет по топливно-энергетическому комплексу направит во все муниципальные образования рекомендации по началу отопительного сезона уже на следующей неделе. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей, на сегодняшний день превышает 90%», - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Отопительный сезон традиционно для Ленинградской области начнется с периодического протапливания. Тепло в большинстве населенных пунктов будут подавать в холодную погоду и отключать при потеплении, чтобы не было жарко. Первым делом батареи потеплеют в социальных объектах — детских садах, школах, больницах. После этого отопление подадут в жилые дома. В последнюю очередь предстоит подключить офисные, торговые, производственные здания.