«Гатчина. 1796-2021»: соединяя прошлое, настоящее и будущее

- Появление этой книги
- знаковое для всех нас событие, - подчеркнула директор городской библиотеки
им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова. - Для жителей Гатчины это возможность
ощутить свою принадлежность к городу с его богатейшей историей и огромным
потенциалом.
С приветственным
словом к собравшимся обратился глава Гатчины и Гатчинского района Виталий
Филоненко.
- В этом году мы
празднуем 225-летие нашего любимого города Гатчины, - отметил Виталий
Андреевич. - Это наш общий праздник, который объединяет всех, кто здесь
родился, приехал сюда жить или работать, праздник тех, кто любит и ценит этот
удивительный город с богатой историей. История Гатчины – города воинской славы
- неотделима от истории нашей страны. Все мы хотим видеть наш город красивым,
уютным и по столичному ухоженным. Спасибо всем, кто отразил историю нашего
любимого города в книге, спасибо за ваш труд!
Работа над новым
изданием началась в 2021 году, по инициативе комитета по культуре и туризму
Гатчинского района. Книга представляет собой альбом в твердом переплете, в
который включено более двадцати разделов, рассказывающих об истории города и
его воинской славе, музеях и архитектуре, храмах и культуре, выдающихся людях и
изобретениях.
Материалы для издания
предоставили администрация Гатчинского района, Государственный музей-заповедник
«Гатчина», музей города Гатчины, централизованная библиотечная система города,
редакция газеты «Гатчинская правда», телевизионно-издательский комплекс
«Ореол-Инфо», студия «Дизайн-47», Центральная районная больница, предприятия
города.
- Когда мы начинали
думать о создании новой книги, мы понимали, что книг о Гатчине очень много, -
сказал председатель комитета по культуре Гатчинского района Сергей Никитин. - И
хотелось сделать ее такой, чтобы она была по-новому интересной, и, самое
главное, привлечь к ее изданию всех тех, кто хотел бы это сделать. А это
значит, и наших писателей, и наших художников, и наших музееведов, и наших
историков — всех тех, кто думает о развитии нашего города, а самое главное, о
той памяти, которая останется после нас.
Особое место в книге
занимают фотографии Гатчины разных времен. В книгу вошли и фотографии
современных гатчинских фотографов, среди которых Г. Богданов, А. Васенев, В.
Марков, Е. Николаевская и О. Фирсова.
Параллельно с работой
над книгой комитет по культуре и туризму Гатчинского района проводил конкурс на
лучшие фотоработы для этого издания. На презентации отметили всех гатчинцев,
которые приняли участие в этом конкурсе, и тех, чьи работы вошли в эту книгу.
Дипломы победителей в конкурсе фотографий «В объективе — Гатчина», проводимого
в рамках празднования 225-летия города Гатчины, были вручены Валерию Черенкову
и Елене Николаевской.
В рамках презентации
книги стихи о своем любимом городе представили юные актеры образцовой
театральной студии «Сказка» (ЦТЮ), которой руководит Виктория Александрова.
Ребята разыграли целую театрализованную композицию, показав, какие
замечательные таланты подрастают в Гатчине. Своим пением порадовала гостей
презентации гатчинская певица Наталья Веретенникова, которая исполнила
«Гатчинский романс» под аккомпанемент автора произведения Светланы Дубининой.