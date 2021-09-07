«Гатчина. 1796-2021»: соединяя прошлое, настоящее и будущее

- Появление этой книги - знаковое для всех нас событие, - подчеркнула директор городской библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова. - Для жителей Гатчины это возможность ощутить свою принадлежность к городу с его богатейшей историей и огромным потенциалом.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

- В этом году мы празднуем 225-летие нашего любимого города Гатчины, - отметил Виталий Андреевич. - Это наш общий праздник, который объединяет всех, кто здесь родился, приехал сюда жить или работать, праздник тех, кто любит и ценит этот удивительный город с богатой историей. История Гатчины – города воинской славы - неотделима от истории нашей страны. Все мы хотим видеть наш город красивым, уютным и по столичному ухоженным. Спасибо всем, кто отразил историю нашего любимого города в книге, спасибо за ваш труд!

Работа над новым изданием началась в 2021 году, по инициативе комитета по культуре и туризму Гатчинского района. Книга представляет собой альбом в твердом переплете, в который включено более двадцати разделов, рассказывающих об истории города и его воинской славе, музеях и архитектуре, храмах и культуре, выдающихся людях и изобретениях.

Материалы для издания предоставили администрация Гатчинского района, Государственный музей-заповедник «Гатчина», музей города Гатчины, централизованная библиотечная система города, редакция газеты «Гатчинская правда», телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо», студия «Дизайн-47», Центральная районная больница, предприятия города.

- Когда мы начинали думать о создании новой книги, мы понимали, что книг о Гатчине очень много, - сказал председатель комитета по культуре Гатчинского района Сергей Никитин. - И хотелось сделать ее такой, чтобы она была по-новому интересной, и, самое главное, привлечь к ее изданию всех тех, кто хотел бы это сделать. А это значит, и наших писателей, и наших художников, и наших музееведов, и наших историков — всех тех, кто думает о развитии нашего города, а самое главное, о той памяти, которая останется после нас.

Особое место в книге занимают фотографии Гатчины разных времен. В книгу вошли и фотографии современных гатчинских фотографов, среди которых Г. Богданов, А. Васенев, В. Марков, Е. Николаевская и О. Фирсова.

Параллельно с работой над книгой комитет по культуре и туризму Гатчинского района проводил конкурс на лучшие фотоработы для этого издания. На презентации отметили всех гатчинцев, которые приняли участие в этом конкурсе, и тех, чьи работы вошли в эту книгу. Дипломы победителей в конкурсе фотографий «В объективе — Гатчина», проводимого в рамках празднования 225-летия города Гатчины, были вручены Валерию Черенкову и Елене Николаевской.

В рамках презентации книги стихи о своем любимом городе представили юные актеры образцовой театральной студии «Сказка» (ЦТЮ), которой руководит Виктория Александрова. Ребята разыграли целую театрализованную композицию, показав, какие замечательные таланты подрастают в Гатчине. Своим пением порадовала гостей презентации гатчинская певица Наталья Веретенникова, которая исполнила «Гатчинский романс» под аккомпанемент автора произведения Светланы Дубининой.



