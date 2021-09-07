Хорошо, когда все вместе в месте под названием Гатчинский Дом культуры

Ярким разнообразием номеров, высоким уровнем исполнительского мастерства, а также отличным настроением запомнился зрителю концерт-фестиваль «Гатчинские встречи» под открытым небом.

Концерт-фестиваль состоялся, благодаря поддержке администрации Гатчинского муниципального района и был организован Гатчинским городским Домом культуры в рамках празднования 225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.

Теплыми словами и сердечными поздравлениями приветствовала гостей фестиваля глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей Коняев и депутат Совета депутатов г. Гатчины Галины Паламарчук отметили рост художественного уровня фестиваля и оценили значимый вклад в культурное развитие города и региона.

Команде организаторов фестиваля во главе с идейным вдохновителем, директором Гатчинского ДК Сергеем Фиксом и режиссёром шоу Александром Смольковым удалось воплотить замысел в жизнь, превратив значимое для гатчинцев культурное событие в настоящий искромётный праздник.

Со сцены звучали русские и зарубежные хиты в исполнении любимых артистов, звёзд эстрады, а также неизменных участников многочисленных фестивалей и праздников – творческих коллективов Гатчинского Дома культуры. Организаторы выражают благодарность за яркое выступление всем участникам концерта-фестиваля «Гатчинские встречи»:

- народному артисту РФ Александру Серову;

- заслуженной артистке РФ Марине Хлебниковой;

- Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой;

- ведущему Юрию Балтачеву;

- фольк-шоу «Ярмарка»;

- шоу-оркестру «STREET BAND»;

- Анне Ричч;

- Марине Бриз;

- Сергею Росси;

- Якову Кирсанову;

- Александру Кошелеву;

- Елене Тальковской;

- джаз-фольк группе «Матрёха»;

- школе юного артиста «Голосята»;

- образцовому коллективу «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо»;

- образцовому коллективу «Ансамбль бального танца «Партита»;

- народному коллективу «Цирк «Гротеск»;

«Гатчинские встречи» - концерт-фестиваль, обладающий удивительной силой притяжения. На сцене нашего фестиваля популярные артисты встречаются с юными восходящими звёздами Гатчины. Именно здесь в центре внимания - лучшие исполнители и незабываемая атмосфера. Фестиваль с каждым годом приобретает всё больший размах. И мы не останавливаемся на достигнутом!

До новых встреч под открытым небом на незабываемом концерте-фестивале «Гатчинские встречи»!

Марина Третьякова

Фото Николая Гатко и Арины Чингаевой