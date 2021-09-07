Хорошо, когда все вместе в месте под названием Гатчинский Дом культуры

Ярким разнообразием
номеров, высоким уровнем исполнительского мастерства, а также отличным
настроением запомнился зрителю концерт-фестиваль «Гатчинские встречи» под
открытым небом.
Концерт-фестиваль
состоялся, благодаря поддержке администрации Гатчинского муниципального района
и был организован Гатчинским городским Домом культуры в рамках празднования
225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.
Теплыми
словами и сердечными поздравлениями приветствовала гостей фестиваля глава
администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим. Депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей
Коняев и депутат Совета депутатов г. Гатчины Галины Паламарчук отметили рост
художественного уровня фестиваля и оценили значимый вклад в культурное развитие
города и региона.
Команде
организаторов фестиваля во главе с идейным вдохновителем, директором
Гатчинского ДК Сергеем Фиксом и режиссёром шоу Александром Смольковым удалось воплотить
замысел в жизнь, превратив значимое для гатчинцев культурное событие в настоящий
искромётный праздник.
Со
сцены звучали русские и зарубежные хиты в исполнении любимых артистов, звёзд
эстрады, а также неизменных участников многочисленных фестивалей и праздников –
творческих коллективов Гатчинского Дома культуры. Организаторы выражают
благодарность за яркое выступление всем участникам концерта-фестиваля
«Гатчинские встречи»:
-
народному артисту РФ Александру Серову;
-
заслуженной артистке РФ Марине Хлебниковой;
-
Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой;
-
ведущему Юрию Балтачеву;
-
фольк-шоу «Ярмарка»;
-
шоу-оркестру «STREET BAND»;
-
Анне Ричч;
-
Марине Бриз;
-
Сергею Росси;
-
Якову Кирсанову;
-
Александру Кошелеву;
-
Елене Тальковской;
-
джаз-фольк группе «Матрёха»;
-
школе юного артиста «Голосята»;
-
образцовому коллективу «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо»;
-
образцовому коллективу «Ансамбль бального танца «Партита»;
-
народному коллективу «Цирк «Гротеск»;
«Гатчинские
встречи» - концерт-фестиваль, обладающий удивительной силой притяжения. На
сцене нашего фестиваля популярные артисты встречаются с юными восходящими
звёздами Гатчины. Именно здесь в центре внимания - лучшие исполнители и незабываемая
атмосфера. Фестиваль с каждым годом приобретает всё больший размах. И мы не
останавливаемся на достигнутом!
До
новых встреч под открытым небом на незабываемом концерте-фестивале «Гатчинские
встречи»!
Марина Третьякова
Фото Николая Гатко и Арины Чингаевой