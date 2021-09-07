Сгорели две бани в Гатчинском районе

30 августа в посёлке Сиверский на улице Военный городок в результате аварийного режима работы электрического удлинителя произошло возгорание в квартире муниципального жилого дома, в результате чего на площади 5 кв. метров обгорел пол.

4 сентября в деревне Шпаньково на улице Рыкунова в многоквартирном доме в одной из квартир выгорела внутренняя обстановка кухни. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарного подразделения с помощью вёдер с водой.

5 сентября в деревне Сябры на частном участке частично сгорели баня и дом. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования бани.

7 сентября в коттеджном посёлке «Рыбицы» сгорела частная баня. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

ОНДиПР Гатчинского района