Сгорели две бани в Гатчинском районе

30 августа в посёлке Сиверский на улице Военный
городок в результате аварийного режима работы электрического удлинителя
произошло возгорание в квартире муниципального жилого дома, в результате чего
на площади 5 кв. метров обгорел пол.
4 сентября в деревне Шпаньково на улице Рыкунова в
многоквартирном доме в одной из квартир выгорела внутренняя обстановка кухни.
Возгорание ликвидировано до прибытия пожарного подразделения с помощью вёдер с
водой.
5 сентября в деревне Сябры на частном участке частично
сгорели баня и дом. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования
бани.
7 сентября в коттеджном посёлке «Рыбицы» сгорела частная
баня. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
ОНДиПР Гатчинского района