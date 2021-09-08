Яркие места для отдыха появились на «Юности»

Экологические активисты сообщества
«РазДельный Сбор Гатчина» пригласили всех желающих принять участие в
благоустройстве любимого города. Из простого материала – бывших в употреблении
паллет и катушек участники акции создали несколько арт-объектов и зон для
отдыха: «Башня», круглый стол для переговоров, лежаки для релакса, сказочные
домики и яркие клумбы.
Участие в акции принимали как взрослые,
так и дети. Здесь же можно было сдать крышечки от пластиковой тары для проекта
«Крышечки ДоброТЫ» и помочь в их сортировке, попить горячий чай из самовара и
отведать душистой гречки с мясом, поиграть и просто хорошо провести время на
свежем воздухе в приятной компании.
Волонтеры сообщества «РазДельный Сбор»
выражают благодарность своим спонсорам и помощникам: строительной компании
«Ленстройтрест» и ООО «Диего», которые предоставили стройматериал, СТД
«Петрович», который выделил электроинструмент, клубу садоводов и цветоводов
Terra Vita, который обеспечил торфогрунтом для клумб, питомнику растений Green
Life Farm, который поделился саженцами для зеленой зоны и многим другим.
Возвращать жизнь старым паллетам и катушкам помогали настоящие мастера своего дела. Это Сергей из мастерской «ПеньЁлы», Андрей и Ренат из столярной мастерской korzhev.pro, художники из дизайн-студии «Добавь Красок» помогали с оформлением.
Мастер-класс по изготовлению мебели прошел
в рамках экофестиваля «Зеленый город». Проект реализуется на средства гранта
губернатора Ленинградской области.
Фото Albina Hallakas