Яркие места для отдыха появились на «Юности»

Экологические активисты сообщества «РазДельный Сбор Гатчина» пригласили всех желающих принять участие в благоустройстве любимого города. Из простого материала – бывших в употреблении паллет и катушек участники акции создали несколько арт-объектов и зон для отдыха: «Башня», круглый стол для переговоров, лежаки для релакса, сказочные домики и яркие клумбы.

Участие в акции принимали как взрослые, так и дети. Здесь же можно было сдать крышечки от пластиковой тары для проекта «Крышечки ДоброТЫ» и помочь в их сортировке, попить горячий чай из самовара и отведать душистой гречки с мясом, поиграть и просто хорошо провести время на свежем воздухе в приятной компании.

Волонтеры сообщества «РазДельный Сбор» выражают благодарность своим спонсорам и помощникам: строительной компании «Ленстройтрест» и ООО «Диего», которые предоставили стройматериал, СТД «Петрович», который выделил электроинструмент, клубу садоводов и цветоводов Terra Vita, который обеспечил торфогрунтом для клумб, питомнику растений Green Life Farm, который поделился саженцами для зеленой зоны и многим другим.

Возвращать жизнь старым паллетам и катушкам помогали настоящие мастера своего дела. Это Сергей из мастерской «ПеньЁлы», Андрей и Ренат из столярной мастерской korzhev.pro, художники из дизайн-студии «Добавь Красок» помогали с оформлением.

Мастер-класс по изготовлению мебели прошел в рамках экофестиваля «Зеленый город». Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.





Фото Albina Hallakas