На автобусе – по проездному билету

Два вида проездных для школьников Гатчины

Ученики государственных образовательных учреждений города Гатчины могут приобрести проездной билет за 510 рублей в здании бывшего комитета соцзащиты Гатчинского района на проспекте 25 Октября, 23. Для этого им необходимо представить соответствующую справку из школы. Проездной рассчитан на один месяц, справку нужно предъявлять каждый раз при его покупке.

Для учащихся негосударственных частных образовательных учреждений руководители предприятия «Гатчинамаршрутавто», по многочисленным просьбам родителей, ввели школьный проездной билет стоимостью 640 рублей на месяц.

Для покупки любого из проездных школьных билетов необходимо оформить школьное «удостоверение» - купить «корочку», вклеить фотографию ребенка, вписать личные данные и поставить печать школы.

Купить проездной билет за 640 рублей могут и студенты - при предъявлении студенческого билета.

Во время проезда на автобусе ребенок должен предъявлять проездной вместе со школьным «удостоверением», либо студенческим билетом. Все ученические проездные действительны все дни, кроме воскресенья и праздничных дней, в любое время работы автобусов.

Оплата с помощью телефона

Общий проездной на городские маршруты стоит 1200 рублей для всех пассажиров. Он действителен на всех маршрутах в любое время года и в любой день недели. Такой проездной можно приобрести также на проспекте 25 Октября, 23 (с 25-ого по 2-ое число каждого месяца), и у водителей автобусов с 20-ого по 10-е число каждого месяца.

Александра Осипова рассказала, что в июле на городских маршрутах полноценно начала работать система оплаты проезда с помощью банковских карт и технологии бесконтактной оплаты NFC (посредством прикладывания смартфона).

В августе таким образом расплатились за проезд уже 1660 человек. Сегодня предприятие продолжает налаживать данный способ оплаты, так как в процессе его внедрения выяснилось, что в Гатчине есть определенные места, где сотовая связь для соединения с банком плохо работает или вообще отсутствует.

- К нам уже обращались пассажиры с жалобами на работу системы в процессе оплаты. Мы решаем этот вопрос, будем подключать сразу несколько сотовых операторов, чтобы оплата проходила в любом месте, - пояснила Александра Осипова.

Как оформить и оплатить ЕСПБ

Что касается Единого социального проездного билета (ЕСПБ), то право на бесплатный проезд по нему на автомобильном транспорте по Ленинградской области и Санкт-Петербургу предоставлено детям-инвалидам и сопровождающим, инвалидам 1 группы и сопровождающим, инвалидам 2 группы по зрению, гражданам, получающим процедуры гемодиализа, учащимся общеобразовательных организаций из многодетных и многодетных приемных семей (если среднедушевой доход членов семьи не превышает 100 % величины среднего дохода в Ленинградской области, в 2021 году 32 840 рублей).

Право на льготный проезд - по ЕСПБ на автомобильном транспорте предоставлено гражданам, достигшим возраста 55/60 лет, пенсионерам, областным и федеральным льготникам, студентам, обучающимся на очном отделении в Санкт-Петербурге, на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области. Такие проездные можно активировать (оплатить) в отделениях Почты России в Гатчине и Гатчинском районе.

Чтобы получить ЕСПБ, необходимо обратиться с заявлением в отделы или удаленные рабочие места МФЦ, расположенные на территории Гатчинского района, или через Единый портал государственных услуг. Кроме этого, достигшие возраста 55/60 лет, пенсионеры, областные и федеральные льготники, инвалиды I группы, дети – инвалиды, инвалиды по зрению II группы, а также граждане, получающие процедуру гемодиализа, могут обратиться в филиал Центра социальной защиты населения Гатчинского района (Гатчина, улица Чехова, 14а).

При подаче заявления при себе нужно иметь паспорт, пенсионное удостоверение, документ, подтверждающий льготу, для многодетных семей дополнительно – сведения о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Когда введут бесконтактную оплату для поездки в Питер?

Мы также обратились в комитет по транспорту Ленинградской области с вопросом, когда же будет введена бесконтактная оплата проезда на маршрутах № 18, № 18А, № 100 Гатчина – Санкт-Петербург». Нам ответили, что в настоящее время перевозчик, обслуживающий указанные маршруты, - компания «Транс-Балт» рассматривает вопрос о приобретении валидаторов для оплаты банковскими картами. Также планируется заключить соглашение с профильным комитетом правительства Санкт-Петербурга по приему к оплате электронных карт «Подорожник». Но точных сроков, увы, не назвали.





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